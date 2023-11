Isolierte Sprachen: Die Geheimnisse der Überlebenden

Das Überbleibsel einer Weltanschauung

Für Linguisten sind isolierte Sprachen besonders aufschlussreich. Denn jede von ihnen zeigt, welche Varianten der Kommunikation die Menschheit entwickelt hat. »Die Art und Weise, wie Menschen mit ihren Sprachen eine kognitive Welt konstruieren, ist extrem vielfältig«, sagt Anna Belew von der University of Hawai‘i at Mānoa, die wie Campbell im Endangered Languages Project leitend tätig ist. »Und isolierte Sprachen – allein auf Grund der Tatsache, dass sie keine Schwestersprachen haben – fassen eine Weltanschauung meist auf einzigartige Weise in Worte.«

Indem Forscher und Forscherinnen die Strukturen jener Idiome entschlüsseln, decken sie auch bislang unbekannte Sprachregeln auf. Kutenai zum Beispiel ist ein Isolat, das eine indigene Gemeinschaft mit gleichem Namen spricht. Ihr Stammesgebiet liegt an der Grenze zwischen den USA und Kanada. Und Kutenai ist nahezu einzigartig: Es kennt eine grammatikalische vierte Person. Das heißt, die Kutenai können in einem Satz wie »Er hielt seinen Hut« genau spezifizieren, wem der Hut gehört – dem Subjekt »er« oder einer anderen männlichen Person. Kusunda, das in Nepal gesprochen wird, kommt hingegen ohne Elemente aus, die in den meisten Sprachen absolut wesentlich sind: Wörter wie »nein«.

Historische Linguisten richten ihren Blick aber nicht nur auf alte isolierte Sprachen, sondern sie untersuchen auch solche, die erst vor relativ kurzer Zeit entstanden sind. Wie im Fall der Al-Sayyid-Beduinen-Gebärdensprache (ASBG), die Beduinen in der Wüste Negev in Israel verwenden. Der Stamm der Al-Sayyid entwickelte ASBG in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die Zeichensprache sollte die Kommunikation in einer Bevölkerung erleichtern, in der ungefähr 50-mal mehr Menschen gehörlos sind als im weltweiten Durchschnitt. Der Grund: Viele Stammesmitglieder sind genetisch bedingt von Geburt an taub. Doch ASBG ist speziell, weil es grundlegend anders aufgebaut ist als alle Sprachen der Welt.

Jede Sprache beruht normalerweise auf einer zweifachen Gliederung. Was ist damit gemeint? Für gewöhnlich kombinieren Menschen eine gewisse Zahl an für sich genommen bedeutungslosen Lauten oder Gesten und bilden so einen umfangreichen Wortschatz. Letzterer entspricht der ersten Gliederungsebene, zu der Wörter und Sätze zählen, ihre kleinsten Einheiten sind Morpheme. Die zweite Gliederung umfasst die Laute oder Phoneme, die in Form von Buchstaben niedergeschrieben werden können. Sie allein tragen keine Bedeutung, aber aus ihnen lassen sich bedeutungsvolle Wörter konstruieren. Ein Beispiel: Ich habe Bauchweh. Diese Kombination vermittelt eine eindeutige Information. Und zwar genau diese Information. Aus den Bestandteilen des Satzes oder den einzelnen Wörtern ließen sich aber auch andere bedeutungstragende Aussagen zusammenstellen. Wohingegen die einzelnen Komponenten der zweiten Gliederung, bei Bauchweh etwa »b«, »au« oder »w«, für sich genommen nicht signifikant sind.