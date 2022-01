Sprache: Hunde hören mehr als nur Blabla

»Sie wollen uns verstehen« (Laura Cuaya, Neurowissenschaftlerin)

»Eine coole neue Studie«, sagt die Verhaltensforscherin Holly Root-Gutteridge von der University of Lincoln in England, die nicht an der Arbeit beteiligt war. »Viele Menschen gehen davon aus, dass Hunde nur ›bla, bla‹ hören, wenn wir sprechen. Aber die Vierbeiner erkennen den Sprachrhythmus und wissen, wie wir klingen.«

Laut Raúl Hernández-Pérez hätten Hunde wie Menschen Wege entwickelt, um Veränderungen in Sprachmustern zu erkennen. Zukünftige Experimente müssten noch zeigen, ob ihre Hirnregionen auf das Erkennen von Veränderungen in der menschlichen Sprache spezialisiert sind oder ob es sich um eine allgemeine auditive Mustererkennung handelt. Viele Tiere seien in der Lage, auditive Muster zu erkennen, fügt Laura Cuaya hinzu. Das Wunderbare an Hunden sei, dass sie mit Menschen kooperieren wollen: »Sie wollen uns verstehen.«