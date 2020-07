Waldwirtschaft: Ist der Holzeinschlag in Europa sprunghaft angestiegen?

Tatsächlich rechnen die Forscher zwar die abgebrannten Waldflächen heraus, soweit sie in der Europäischen Waldbranddatenbank EFFIS verzeichnet sind und versuchen das auch für Windwurf- und Käferflächen, indem sie pauschal alle Kahlflächen, die mehr als dreimal größer als die durchschnittliche forstliche Erntefläche sind, ausschließen. Diese Methodik wirke aber stark vereinfachend, gibt Hanewinkel zu bedenken. Gerade weil Borkenkäfer die mitteleuropäischen Nadelforste seit 2016 wegen zunehmender Trockenheit massiv schädigen: Allein in der Tschechischen Republik hat sich die Käferholzmenge seit 2015 jedes Jahr ungefähr verdoppelt. Allerdings verzeichneten Ceccherini und Kollegen auch dort ein Anwachsen der Erntefläche, wo der Borkenkäfer weniger wütet, nämlich in den Laubwäldern und borealen Nadelwäldern.

Der Wald gerät unter Druck – auch durch den Klimawandel

Wie viel Bäume wo gefällt werden, zeichnet sich nicht nur in Satellitenbildern ab, sondern müsste sich eigentlich auch aus den Wirtschaftsdaten der einzelnen Länder herauslesen lassen. Tatsächlich, so schreibt das Team um Ceccherini in »Nature«, würden alle von ihnen herangezogenen ökonomischen Indikatoren ihre Messungen bestätigen. Der Holzsektor sei in den letzten Jahren substanziell gewachsen. Das wiederum sei »möglicherweise auf neue Gesetze zur Unterstützung der Bioökonomie (insbesondere Bioenergie) auf EU- und Länderebene« zurückzuführen. Sind also ökonomische und politische Faktoren für einen Anstieg bei der Holzernte verantwortlich, wie die Autoren mutmaßen?

Forstökonomen haben dabei Probleme mit der Auswahl der Vergleichszeiträume, sprich den Jahren 2004 bis 2015 sowie 2016 bis 2018. Denn durch die Finanzkrise 2008/2009 war auch der Holzmarkt eingebrochen. Seither sei die Holzproduktion aber nur parallel zum langsamen Anstieg der Gesamtwirtschaft gestiegen und nicht etwa sprunghaft, sagt Lauri Hetemäki, finnischer Experte des European Forest Institute.

Nicht immer wird Kahlschlag betrieben | Im so genannten Plenterwald stehen Bäume aller Altersgruppen und Größen gemeinsam. Bei der Holzernte werden nur einzelne Bäume geschlagen, was sich aus dem All nur schwer beobachten lässt.

Jürgen Bauhus, Professor für Waldbau an der Universität Freiburg sieht noch ein weiteres Manko: Wenn man wie in den Jahren 2011 bis 2015 große Sturmwurfflächen habe, sei klar, dass auf den nicht betroffenen Flächen die Ernteintensität zurückgehe, da zuerst das Holz im Windwurf verarbeitet werden müsse und auf den anderen Flächen die Ernte zurückgefahren werde. Rechne man die Windwurfflächen nun, wie in der Studie geschehen, komplett heraus, hätte man dann später automatisch deutlich gestiegene Erntemengen auf den übrigen Flächen, selbst wenn sich dort die Erntemenge nur normalisiert hat.

Grenzen der Fernerkundung

Hinzu kommt, dass die Methode Schwächen hat, wenn es darum geht, eine eher kleinräumige Bewirtschaftung des Walds zu erfassen, wie auch die Autoren selbst einräumen. Dabei sind solche Wirtschaftsformen, bei der nicht die gesamte Fläche abgeholzt wird, sondern nur einzelne Bäume entnommen werden, gerade in Mitteleuropa von großer Bedeutung. Aber sie verrät sich eben kaum im Satellitenbild. Auch alles, was sich unter den Baumkronen abspielt, erfassen die Späher aus dem All nicht.

Diese methodischen Einschränkungen führen allerdings eher dazu, dass man die Ernteintensität unter- als überschätzt. Es sei auch durchaus plausibel, dass die Autoren richtig liegen mit ihrer Schlussfolgerung, dass die Wälder Europas derzeit besonderen Belastungen ausgesetzt sind und der Holzeinschlag in Europa insgesamt zunimmt, meint Senf. Auf Grund der methodischen Schwächen seien die von Ceccherini und Kollegen genannten konkreten Steigerungswerte jedoch fragwürdig, und die Ursachen blieben unklar.

Zukünftig werden sich die Möglichkeiten zur satellitengestützten Beobachtung der Waldentwicklung weiter verbessern. Die NASA plant für 2021 die Entsendung von Landsat 9, und die EU strebt unter dem Stichwort EU Observatory ein globales Waldmonitoringprogramm an, bei dem die NASA-Daten mit denen der Sentinel-Satelliten aus dem europäischen Raumfahrtprogramm kombiniert werden sollen.

Nicht nur für die Forstwirtschaft sind genaue Daten darüber, wann wo wie viel Wald verschwindet oder zuwächst, unerlässlich, sie haben auch eine große Bedeutung für den Klimaschutz. Immerhin bedecken Wälder 38 Prozent von Europas Landfläche und binden jedes Jahr rund zehn Prozent der Treibhausgasemissionen der EU. Dass die Interpretation dieser Daten viele Fallstricke bereithält, zeigt sich anhand der aktuellen Studie.

Trotzdem ließen sich Schlüsse für die Zukunft daraus ziehen, erläutert Bauhus gegenüber dem Science Media Center: »Auch wenn die hier berichteten Zahlen nicht plausibel sind, zeigt die Arbeit im Prinzip, dass die Klimaschutzleistung der europäischen Wälder keine konstante Größe ist, sondern in hohem Maß von den Auswirkungen des Klimawandels abhängig ist. Sie verdeutlicht, dass wir Wälder und ihre Nutzung dringend resilienter und anpassungsfähiger gestalten müssen, damit sie auch in Zukunft die gewünschten Klimaschutzleistungen erbringen können.«