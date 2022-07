James Webb Space Telescope: Das Universum so scharf wie nie zuvor

© NASA, ESA, CSA, and STScI (Ausschnitt) Die Sternbildungsregion NGC 3324 | In dieser gigantischen Wolke aus Gas und Staub im Carinanebel, die von heftigen Sternwinden verweht und ausgebeult wird, bilden sich Dutzende neue Sonnensysteme. Einige der neu geborenen Sterne schleudern konzentrierte Gasstrahlen, so genannte Jets, ins All.

Das fünfte Foto des James Webb Space Telescope erinnert – vermutlich nicht aus Zufall – an eines der ikonischsten Hubble-Bilder. Es zeigt den rund 7600 Lichtjahre entfernten Carinanebel in beispiellosen Details, eine Region mit dichten Wolken aus Gas und Staub, die zu neuen Sternsystemen kollabieren. Anders als in früheren Bildern sind Dutzende neu gebildete Sterne zu sehen, ebenso wie die Staubfilamente und blasenförmigen Hohlräume, die heftige Sternwinde in die Staubwolke reißen.