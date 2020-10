Kadaverökologie: Tod bringt Leben

Fünf Monate später untersuchten die Wissenschaftler die Flächen erneut. Die mittlerweile trockenen Kadaver waren hoch mit Disteln überwachsen. Die pflanzliche Biomasse war dort fünfmal so groß wie auf den Flächen ohne tote Tiere. Ein Teil der Mineralien und Nährstoffe der Kadaver war in den Boden gelangt und hatte als Dünger das Pflanzenwachstum beschleunigt. Das große Pflanzenwachstum im direkten Umfeld der toten Hirsche war auch für viele Insektenarten attraktiv: An den Kadaverplätzen wurden mehr als viermal so viele Arthropoden gefangen wie an den Kontrollflächen. Und die Kadaver hatten auch einen deutlich positiven Einfluss auf die Biodiversität: In ihrem Umfeld wurden rund zweieinhalbmal so viele Arten gezählt wie an der Vergleichsstellen. Der Anteil der Aasfresser war im Spätsommer stark zurückgegangen. Dafür fanden sich viele Pflanzen fressende Arten – und auch räuberische Arten, die es wiederum auf die Pflanzenfresser abgesehen hatten. »Die Studie zeigt, dass Kadaver die Biomasse von Pflanzen und Insekten und auch die Artenvielfalt positiv beeinflussen«, sagt Roel van Klink. Aas, das in der Landschaft liegen bleibt, könne also eine wichtige Rolle spielen, um dem Insektensterben entgegenzuwirken und die Artenvielfalt zu fördern.

Zahlreiche Arten profitieren von Kadavern

Von diesen Möglichkeiten wird in Deutschland und in anderen Ländern allerdings kaum Gebrauch gemacht: »Bis heute sind große Kadaver in freier Wildbahn extrem rar«, sagt René Krawczynski. Nur wenn Hirsche, Rehe oder Wildschweine zufällig an einem unzugänglichen Ort verenden, besteht eine Chance, dass die Kadaver in der Landschaft verbleiben. Krawczynski ist der Pionier der Kadaverforschung in Deutschland. Im Necros-Projekt der Technischen Universität Cottbus hat er viele Jahre untersucht, welche Wirbeltiere große Kadaver direkt oder indirekt nutzen, und dafür gemeinsam mit Kollegen Versuchsflächen in Brandenburg, Baden-Württemberg und den Niederlanden eingerichtet.