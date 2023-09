Kalašmisch: Archäologen graben eine unbekannte Sprache aus

Während der späten Bronzezeit vor mehr als 3000 Jahren herrschten die Hethiter über ein Großreich, das sich vom Westen der heutigen Türkei bis in den heutigen Libanon erstreckte. Dabei waren sie »in einzigartiger Weise daran interessiert, Rituale in fremden Sprachen aufzuzeichnen«, erklärt der Keilschriftexperte Daniel Schwemer von der Universität Würzburg. Dieser Eigenart ist es zu verdanken, dass Fachleute in den seltenen Genuss kommen, eine bislang unbekannte Sprache zu erforschen. Sie entdeckten sie auf einer Keilschrifttafel bei Ausgrabungen in Boğazköy-Hattuscha in der nördlichen Zentraltürkei. Dort lag während der späten Bronzezeit (1650 bis 1200 v. Chr.) einst die Hauptstadt des Hethiterreichs.

Erste Studien an dem unbekannten Idiom, an denen auch Schwemers Kollegin Elisabeth Rieken von der Philipps-Universität Marburg beteiligt war, ergaben, dass sie zum anatolischen Zweig der großen indoeuropäischen Sprachfamilie gehört. Auch andere im Hethiterreich gesprochene Sprachen gehören in diese Gruppe, darunter Luwisch, Palaisch und Hethitisch selbst. Auf der Tontafel nennen die Hethiter das unbekannte Idiom die »Sprache aus dem Land Kalašma«. Der eigentliche Text auf der Tafel ist jedoch noch weitgehend unverständlich.

Das genannte Land lag vermutlich im Nordwesten der heutigen Türkei, ungefähr auf halbem Weg zwischen den Großstädten Ankara und Istanbul. Östlich davon befand sich ein Gebiet, in dem Palaisch gesprochen wurde. Doch wie Riekens Auswertung ergab, ähnelt das Kalašmische weniger seinem östlichen Nachbarn als vielmehr den luwischen Dialekten, die einst im Südwesten verbreitet waren.