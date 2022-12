Plastikmüll: Kann ein historisches Abkommen die Müllflut in den Ozeanen stoppen?

Exklusive Übersetzung aus

An einem warmen, etwas windigen Tag im Frühjahr steigt Jace Tunnell am Morgan's Point in Houston, Texas, aus seinem Auto. Die Landzunge ragt in die Hafenzufahrt der US-amerikanischen Stadt hinein. Tunnell, Meeresbiologe und Direktor des Instituts für Meeresschutz an der University of Texas, stellt seine Uhr und macht sich an die Arbeit. Während er die Linie aus Dreck entlangläuft, die die letzte Flut im Sand hinterlassen hat, sammelt er jedes Plastikkügelchen auf, das er darin entdecken kann.

Die winzigen Kügelchen, auch Pellets genannt, sind der Rohstoff der Plastikindustrie. Aus ihnen entstehen all die vielfältigen Kunststoffprodukte, die den gesamten Globus umspannen. Tunnell macht einen Schritt, bückt sich und füllt seine Hand mit Mikroplastik, so wie er es schon an Stränden landauf, landab getan hat. Jedes dieser Teilchen ist ein Plastikdatenpunkt. Es gesellt sich zu den anderen Informationen, die zusammenkommen, wenn Studierende Netze in die Gewässer des Nordatlantiks tauchen, wenn Satelliteninstrumente die Lichtreflexionen von Plastikabfall im Ozean vermessen und Forscherteams Flaschen mit GPS-Sendern in Indiens Ganges versenken.

Zusammen helfen all diese Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, das komplexe und stetig wachsende Problem der Plastikverschmutzung zu ergründen, das das Leben auf dem gesamten Planeten beeinflusst. Von den 9,2 Milliarden Tonnen nicht recycelter Kunststoffe, die zwischen 1950 und 2017 produziert wurden, entstand mehr als die Hälfte in diesem Jahrtausend und nur weniger als ein Drittel davon wird noch genutzt. Von den Abfällen endeten fast 80 Prozent auf einer Deponie oder gelangten in die Umwelt. Klägliche 8 Prozent wurden recycelt. Bis 2060 könnte sich die Menge der Kunststoffabfälle gegenüber 2019 verdreifachen. Die Kohlenstoffemissionen, die über den gesamten Lebenszyklus von Kunststoffen entstehen, werden sich voraussichtlich mehr als verdoppeln. Das zeigt ein Bericht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) von 2022. Bis zur Mitte des Jahrhunderts könnte fast die Hälfte des zusätzlich nachgefragten Erdöls auf die Produktion von Kunststoffen zurückzuführen sein. Auf der ganzen Welt sagen Menschen jedoch: »Es reicht.«