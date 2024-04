Klimaneutralität: Der Umbau der Chemieindustrie

Die Luke öffnet sich. Unmittelbar schlägt Gluthitze mit einem lauten Fauchen heraus, gleißendes Licht sticht in die Augen. Hinter der flimmernden Luft in der Kammer sind auf der rechten Seite rotorange glühende Rohre zu erkennen. Länger als ein paar Sekunden kann man nicht hineinschauen, dann müssen sich Augen, Ohren und Haut kurz erholen.

Luke zu. Es ist wieder sonnig-warm an diesem Junitag in Ludwigshafen, 25 Grad Celsius, fast windstill, im feuerfesten Blaumann nicht gerade erfrischend. Neben uns dröhnt und röhrt die Anlage, von außen fühlt sie sich an wie eine Herdplatte mit Restwärme. Acht Stockwerke hoch erstrecken sich ihre Stahltürme in den blauen Himmel. Meterdicke Rohre führen zu einem weiteren, riesigen runden Turm, dann verzweigt sich alles zu einem Netzwerk verschiedener Kolonnen und Tanks, die in der Ferne mit den zahlreichen anderen Fabriken verschmelzen. Der Steamcracker, so formuliert es der Kollege aus der Pressestelle, sei das Herz der BASF.

Überall auf der Welt stehen solche Anlagen. Stunde um Stunde verwandeln sie eine gelbliche Flüssigkeit, die Chemiker Naphtha nennen, in ein Sortiment kleiner Bausteine, die anschließend als Ausgangsstoffe für etliche Substanzen dienen. Die wichtigsten dieser Bausteine heißen Ethylen und Propylen, Benzol, Toluol und Xylol. Zusammen mit Methanol und Ammoniak bilden sie die sieben Primärchemikalien, auf denen fast die gesamte industrielle organische Chemie basiert: die Substanzen, aus denen Plastiktüten, Zahnpasta, Textilfasern, Waschmittel, Aromen, Dämmstoffe, Medikamente, Flugzeugsitze, Farbpigmente, Treibstoffe und vieles mehr bestehen. Mehrere zigtausend chemische Produkte fabriziert und nutzt die Welt täglich. Rund 70 Prozent der dabei anfallenden CO 2 -Emissionen entstehen beim Erzeugen der sieben Primärchemikalien.

Bis 2050 soll die Chemieindustrie klimaneutral sein – weltweit, wenn es nach den Zielen des Pariser Klimaschutzabkommens geht. Eine große Aufgabe, denn die Branche belegt nach der Stahl- und der Zementindustrie Platz drei in der Rangliste der größten Kohlenstoffdioxid-Emittenten. 1,4 Milliarden Tonnen waren es weltweit im Jahr 2021, rund vier Prozent der globalen Emissionen.

© Mit frdl. Gen. der BASF SE (Ausschnitt) Industrie-Gigant | Rund um die Uhr arbeiten chemische Anlagen, hier ein Steamcracker bei der BASF in Ludwigshafen. Die Industrie steht vor einer massiven Neuausrichtung.

»Wenn wir den Steamcracker elektrisch beheizen, können wir bis zu 90 Prozent des dort entstehenden CO 2 vermeiden«, erzählt Andrea Haunert. Die Ingenieurin leitet bei der BASF die Entwicklung des »eFurnace«, eines komplett elektrisch arbeitenden Steamcracker-Ofens. Gerade hat sie durch den konventionellen Steamcracker geführt und dabei erläutert, was ein »Seitenbrennerofen« ist: An der Seite der Brennkammer, durch welche die Rohre mit dem Dampf-Naphtha-Gemisch führen, sind zahlreiche riesige Gasbrenner nebeneinander angebracht, pro Ofen dreimal 24 Stück. Die überdimensionierten Campingkocher bringen die Kammer auf zirka 1100 Grad. 850 Grad kommen noch in den Rohren an, wo die Spaltung des Naphtha abläuft. Nach rund 60 bis 100 Tagen hat sich an den Innenwänden der Rohre eine dicke Schicht Koks gebildet. Dieses Abfallprodukt wird anschließend wie bei der Pyrolysefunktion eines Backofens mit Hilfe von Dampf und Luft zersetzt. Der Steamcracking-Prozess ist einer der energieintensivsten in der Branche.

Tatsächlich ist die Chemieindustrie der größte Energiekonsument überhaupt. Sie setzt ein ganzes Zehntel der weltweit erzeugten Energie um, mehr als jede andere Industrie. 2021 bezog sie laut der Internationalen Energieagentur (IEA) Prozessenergie von 889 Terawattstunden (TWh) aus Kohle, 1361 TWh aus Erdgas, 194 aus Strom, 28 aus Erdöl. Viele Prozesse sind heute zwar stark optimiert: Wärme, die durch die chemischen Reaktionen entsteht, wird möglichst an anderer Stelle wieder eingesetzt. Dank solcher und anderer Verbesserungen sind die Emissionen seit den 1990er Jahren stark gesunken, wie Vertreter von Chemieunternehmen immer wieder betonen. Doch nun muss sich etwas Grundlegendes ändern, um den CO 2 -Fußabdruck weiter substanziell zu senken. Einer der großen Hebel ist es, die energiehungrigsten Prozesse mit grünem Strom zu betreiben.

© Spektrum der Wissenschaft / Emde-Grafik; Daten nach International Energy Agency (IEA): The future of Petrochemicals. OECD/IEA, 2018 (Ausschnitt) Basis der industriellen organischen Chemie | Die sieben wichtigsten Primärchemikalien werden in riesigen Mengen hergestellt (hier: Jahresproduktion weltweit in Millionen Tonnen, Zahlen von 2018). Das verursacht zusammengenommen rund 70 Prozent der CO 2 -Emissionen der chemischen Industrie.

Elektrische Heizung statt Gasbrenner

Die Fachleute in Ludwigshafen erproben im Zuge des Projekts eFurnace zwei Möglichkeiten, um die Hitze für den Steamcracker elektrisch zu erzeugen. Die erste, die indirekte Heizung, funktioniert ähnlich wie die konventionelle: Mit Hilfe von elektrischem Strom wird eine Kammer rund um den Reaktionsbereich der Rohre aufgeheizt. Das Gemisch darin erhält seine Temperatur durch Wärmestrahlung. Bei der zweiten, direkten Methode hingegen fließt der elektrische Strom unmittelbar durch die Rohre und erzeugt genau dort durch elektrischen Widerstand die nötige Hitze. Die stromführenden Rohre neu zu entwickeln und so mit der Stromquelle zu verbinden, dass es funktioniert, sei der Knackpunkt gewesen, berichtet Haunert. Wie sie das Problem gelöst haben, ist jedoch ein Firmengeheimnis. Für das Projekt eFurnace hat sich die BASF mit dem Anlagenbauer Linde und der saudi-arabischen Chemiefirma Sabic zusammengetan. Alle gemeinsamen Entwicklungen werden gemeinsam patentiert.

Welche Methode besser funktioniert, wird sich bald zeigen. Bislang stehen der kleine, dicke und der große, dünne Stahlturm still nebeneinander hinter einem Bauzaun. Im April 2024 wird die Pilotanlage ihren Betrieb starten und dann drei Jahre lang laufen. Zunächst sollen die Öfen etwa vier Tonnen Naphtha pro Stunde verarbeiten. Von der späteren Auslegung sei das gar nicht so weit entfernt, ordnet Haunert ein: Eine Skalierung auf die zehnfache Größe wäre ausreichend für den Ersatz eines konventionellen Ofens. Denn in derzeit aktiven Steamcrackern arbeiten typischerweise sechs bis zehn Öfen parallel. Ist das Konzept erfolgreich, lassen sich bestehende Anlagen also im besten Fall schrittweise umrüsten.

»Man kann ziemlich viel CO 2 einsparen, wenn man Steamcracker durch elektrischen Strom beheizt statt wie bislang durch die Verfeuerung von Erdgas«, sagt auch Kurt Wagemann. Der Chemiker war von 2010 bis 2021 Geschäftsführer der DECHEMA – Gesellschaft für chemische Technik und Biotechnologie. Trotzdem ist die Umrüstung für ihn erst der Anfang: »Die Frage ist: Was ist der Rohstoff? Bislang ist das Naphtha, ein Nebenprodukt aus der Kraftstoffproduktion. Wenn wir einen Schritt weitergehen und fragen, wie man noch mehr CO 2 einsparen kann, dann wird man einen Rohstoffwechsel vollziehen.«

Um in einer Welt ohne fossile Ressourcen zu bestehen, muss sich die chemische Industrie also nicht nur neue Energieträger, sondern auch neue Bausubstanzen suchen. »Wir brauchen Kohlenstoff«, bringt es Andrea Haunert auf den Punkt. Egal, ob Plastiktüte, Ibuprofen-Tablette, Waschmittel oder Anstrichfarbe – alle petrochemischen Produkte besitzen ein Grundgerüst aus Kohlenstoffatomen, die bislang günstig aus Erdöl und Erdgas zu erhalten waren. Künftig könnten Biomasse, Kunststoffabfälle und CO 2 die neue Rohstoffbasis bilden. Sie alle enthalten Kohlenstoff, doch um ihn verwertbar zu machen, bedarf es anderer Mittel als jener, die bereits etabliert sind.

© mit frdl. Gen. der BASF SE (Ausschnitt) Steamcracker-Ofen bei der BASF in Ludwigshafen | Hier werden bei 850 Grad Celsius Grundbausteine für Chemikalien hergestellt.

»CH x ist quasi die Formel für die fossilen Rohstoffe, denn die bestehen nur aus Kohlenstoff (C) und Wasserstoff (H). Die anderen Elemente bauen wir dann ein«, veranschaulicht Walter Leitner, Katalyseforscher und Direktor am Max-Planck-Institut für chemische Energiekonversion CEC, die traditionelle Denkweise. Er hat sich darauf spezialisiert, das notorisch reaktionsträge CO 2 zur Reaktion zu bringen, um wieder nützliche Substanzen daraus herzustellen. CO 2 ist aus chemischer Sicht eigentlich ein Endprodukt: Es entsteht, wenn kohlenstoffhaltiges Material zersetzt wird oder verbrennt. Nutzt man es wieder als Ausgangsstoff, um neue Stoffe herzustellen, schafft man einen Kreislauf, was Ressourcen spart und Emissionen vermeidet. Es ist aber nicht ganz trivial. Zum einen besteht die Kunst darin, das Molekül aus seinem energetischen Tief heraus zu aktivieren, was mit Hilfe geeigneter Katalysatoren gelingt. Zum anderen benötigt man, um aus CO 2 wieder einen nützlichen Baustein herzustellen, Wasserstoff. Und klimaneutral hergestellter Wasserstoff ist bislang noch ein äußerst knappes Gut.

Schon heute verbraucht die chemische Industrie weltweit rund die Hälfte des leichten Gases, 2022 waren es 46 von 94 Millionen erzeugten Tonnen. Es dient hauptsächlich dazu, Methanol und Ammoniak herzustellen, zwei der am meisten produzierten Chemikalien überhaupt. Methanol (CH 3 OH) bildet die Ausgangsbasis für eine breite Palette an Produkten, drei Viertel des hergestellten Ammoniaks (NH 3 ) werden zu Dünger weiterverarbeitet.

Aus Wasserstoff und CO 2 ließe sich Synthesegas erzeugen, ein Gemisch aus Kohlenstoffmonoxid und Wasserstoff. Synthesegas ist eine universelle Basis, um verschiedenste Kohlenwasserstoffe herzustellen. Dann bieten sich zwei Wege an: Man könnte daraus eine Art künstliches Naphtha herstellen und dieses wiederum im Steamcracker zu den üblichen Produkten umsetzen. Oder Methanol erzeugen und die klassischen »Crackerprodukte« auf alternativen Routen herstellen.

Der zusätzliche Wasserstoffhunger wäre enorm. In einer im März 2023 veröffentlichten Studie haben der Verband der Chemischen Industrie (VCI) und der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) drei verschiedene Szenarien untersucht, wie die chemische Industrie in Deutschland bis 2045 treibhausgasneutral werden kann. Die Experten haben Rohstoff- und Energiebedarf akribisch ermittelt. Demnach erzeugt und verbraucht die hiesige Chemieindustrie derzeit 1045 Kilotonnen Wasserstoff im Jahr. Hinzu kommen – je nachdem, ob man Grundstoffe künftig aus Methanol oder künstlichem Naphtha herstellt – zwischen 6998 und 5775 Kilotonnen, dazu 627 Kilotonnen H 2 als Brennstoff für Hochtemperaturprozesse, die sich nicht elektrisch in Gang setzen lassen. Insgesamt sind also zwischen 7447 und 8670 Kilotonnen emissionsfreier Wasserstoff nötig. Die bereits vorhandenen Wasserstoffkapazitäten werden nicht mitgezählt, denn sie müssen komplett ersetzt werden: Die Wasserstoffproduktion, wie sie heute betrieben wird, ist einer der emissionsreichsten Prozesse in der gesamten Chemie. Elektrolyseanlagen, die Wasser mit Hilfe von grünem Strom spalten und das begehrte Gas klimaneutral erzeugen, findet man bislang nur sporadisch.

Derzeit laufen viele Projekte nicht an, weil grüner Wasserstoff fehlt