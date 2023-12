Ammoniakproduktion: Ersatz für den Haber-Bosch-Prozess gesucht

Die Stickstoffreduktion mit Strom steht noch am Anfang

Einer der vielversprechendsten Wege zur künstlichen Stickstoffreduktion ist die Elektrokatalyse. Zu dem Zweck haben Forschungsgruppen sogar schon Nitrogenasen mit Elektroden kombiniert. Solche Systeme stehen jedoch am Anfang ihrer Entwicklung und laufen derzeit noch langsam, sind instabil und nicht besonders effizient.

Auf viele verschiedene Arten versuchen Gruppen weltweit, Stickstoff mit Hilfe von elektrischem Strom zu reduzieren. Die Ergebnisse in diesem aufstrebenden Forschungsfeld sind allerdings schwierig zu reproduzieren. Eines der Hauptprobleme: Wenn ein Katalysator nur schwach wirkt, lässt sich kaum feststellen, ob das wenige erzeugte Ammoniak tatsächlich von der Elektrokatalyse stammt oder vielmehr von Spuren stickstoffhaltiger Verunreinigungen, die in der Luft und in Lösungsmitteln vorhanden sind.

»Es ist ein echtes Problem, nachzuweisen, dass jemand auf diesem Gebiet etwas besonders Beeindruckendes geleistet hat«, sagt Douglas MacFarlane. »Ausbeute und Wirkungsgrad sind nämlich so niedrig, dass es durchaus möglich ist, dass jegliches Ammoniak von Verunreinigungen stammt.«

Die bislang einzige elektrokatalytische Methode, die Stickstoff nachgewiesenermaßen reduziert, stammt aus der Gruppe des Elektrochemikers Ifan Stephens vom Imperial College London in Großbritannien. Sie spaltet die Stickstoff-Stickstoff-Bindung an einer mit metallischem Lithium beschichteten Elektrode. Der Elektrolyt besteht dabei meist aus einem organischen Lösungsmittel, das ein Lithiumsalz sowie einen Protonenüberträger wie etwa Ethanol enthält. Der Schlüssel zum Erfolg ist laut Stephens, sicherzustellen, dass Elektronen und Protonen in der Reaktionsmischung nicht frei zugänglich sind. Nur dann werde Stickstoff reduziert, ohne dass sich stattdessen Protonen mit Elektronen verbinden und Wasserstoff bilden. Er vermutet, dass sein System genau deshalb so erfolgreich ist.

Olivia Westhead, die mit Stephens am Imperial College zusammenarbeitet, sieht noch einen langen Weg vor sich. »Das Forschungsfeld hat riesige Fortschritte gemacht, aber wir müssen es noch viel grundlegender verstehen und so weit verbessern, dass es in großem Maßstab umsetzbar und damit für die Industrie relevant wird.«

Viele Faktoren beeinflussen den Erfolg der Elektrokatalyse

Wie sie anmerkt, kann die Konzentration von Salzen, Ethanol und Wasser im Elektrolyten die Effizienz des durch Lithium vermittelten Stickstoffreduktionssystems drastisch verändern. Für die Industrie sei es schwierig, wenn ein Prozess von so vielen Faktoren abhängt. Aus diesem Grund will Westhead ihre Reaktionen gewissermaßen widerstandsfähiger machen, so dass kleine Veränderungen das Ergebnis nicht mehr so stark beeinflussen.

Im Vergleich zu frühen lithiumvermittelten Stickstoffreduktionen laufen die heutigen Ansätze weitaus effizienter und stabiler. Als wichtig für die Leistung von Lithiumsystemen hat sich eine Zwischenschicht aus festem Elektrolyten (solid electrolyte interphase, SEI) entpuppt. Sie bildet sich während des Betriebs auf der Oberfläche der negativen Elektroden und stabilisiert das Elektrodenpotenzial. Außerdem sorgt sie dafür, dass an der Elektrodenoberfläche weniger Protonen ankommen, und verhindert damit die Wasserstoffentwicklung.

Es gibt verschiedene Ansätze, das Potenzial der elektrochemischen Zelle konstant zu halten. »In unserer Gruppe haben wir festgestellt, dass sich das negative Elektrodenpotenzial stabilisiert, wenn man die Salzkonzentration erhöht. Der Grund ist, dass man dadurch die SEI verbessert – man macht sie anorganischer und stabiler«, sagt Westhead.

© gipi23 / Getty Images / iStock (Ausschnitt) Getreidespeicher | Rund die Hälfte der Menschen ernähren sich Schätzungen zufolge von Lebensmitteln, die mit Hilfe von Kunstdünger auf Ammoniakbasis erzeugt wurden.

Andere Forschungsgruppen haben alternative Lösungen gefunden. »Fachleute an der Technischen Universität Dänemark haben herausgefunden, dass die Zugabe von etwas Sauerstoff die SEI-Schicht ebenfalls stabilisiert, so dass man sie lange Zeit betreiben kann«, fügt sie hinzu. Außerdem habe das Team ein Vorgehen mit gepulstem Strom entwickelt – der Strom fließt dabei nicht kontinuierlich in die Zelle, sondern schubweise. Auch dadurch bleibt das Elektrodenpotenzial viel länger erhalten.

Die Wahl des Salzes ist entscheidend

Am drastischsten verbesserten sich die Ergebnisse, nachdem man andere Protonenüberträger und Elektrolytsalze verwendete. Douglas MacFarlanes Gruppe nutzte 2021 etwa Phosphoniumsalze als molekulare Shuttles. Diese Überträger halfen zum einen dabei, die Protonen kontrolliert weiterzugeben, zum anderen erhöhten sie die ionische Leitfähigkeit des Systems. Ein weiterer wichtiger Punkt: Die Phosphoniumsalze werden dabei nicht verbraucht, sondern können Protonen aufnehmen und wieder abgeben.

Dass die Salze ebenfalls eine wichtige Rolle spielen, hat die Forschung an Lithium-Ionen-Batterien gezeigt. Trotzdem sei bisher nur eine kleine Anzahl von Salzen bei der Ammoniakreduktion getestet worden, erzählt MacFarlane. Sein Team wollte insbesondere herausfinden, ob mehr Ammoniak produziert wird, wenn man fluorierte Lithiumsalze auf Basis von Imiden verwendet.

»Es ist bekannt, dass derartige Salze in etherischen Lösungsmitteln sehr viel besser löslich sind, in unserem Fall in Tetrahydrofuran. Dadurch konnten wir eine Reihe von Konzentrationen erforschen, die wesentlich höher lagen als bei gängigen Arbeiten«, erzählt MacFarlane. Salzkonzentrationen lagen bis dahin typischerweise bei unter einem Mol pro Liter, manchmal gar nur bei 0,1 oder 0,2 Mol pro Liter. Seine Gruppe arbeitete plötzlich mit bis zu vier Mol pro Liter.

Industrielle Prozesse rücken in greifbare Nähe

Mit diesem deutlich konzentrierteren Elektrolyten waren die Zellen schlagartig vielfach leitfähiger, die Stromdichte lag deutlich höher. Das wiederum steigerte die Aktivität der Zelle, und Strom wurde mit fast 100 Prozent Effizienz in Ammoniak umgesetzt.

Damit rückten Kennzahlen, wie sie die Industrie vorgibt, auf einmal in greifbare Nähe. Das US-amerikanische Energieministerium hat als Ziele für einen elektrochemischen Ammoniakherstellungsprozess festgelegt, dass solche Prozesse einen Wirkungsgrad von mehr als 90 Prozent erreichen und etwa ein Mikromol pro Quadratzentimeter und Sekunde erzeugen sollen. »Wir erreichten mehrere hundert Nanomol und mehr, kommen also in die Gegend«, bemerkt MacFarlane.

Auf der Grundlage dieser Entwicklungen hat der Forscher das Unternehmen Jupiter Ionics gegründet, um einen Ammoniak produzierenden Elektrolyseur auf den Markt zu bringen. Seine Vision sind kleine Apparate, die sich in einem Gewächshaus betreiben lassen und genug Dünger für einzelne Standorte produzieren. Die neuen Ansätze zur Ammoniakproduktion wären vor allem in solchen Gegenden hilfreich, die ihre Dünger derzeit komplett von weit entfernten Anlagen beziehen und sich daher auf lange globale Lieferketten verlassen müssen, die anfällig für Krisen sind.

»Plötzlich ist das Konzept Düngemittelversorgung direkt auf dem Bauernhof umsetzbar, und deshalb können unsere ersten Geräte recht klein sein«, sagt MacFarlane. Es bestehe großes Interesse an diesem Konzept; verstärkt werde es durch den Ukraine-Krieg, durch Lieferengpässe und die Preissteigerungen bei Gas und Öl.

Für viele Entwicklungsländer ist eine dezentrale Düngemittelproduktion möglicherweise eine große Chance. In einer Analyse zeigte Laura Torrente Murciano 2021, wie Sierra Leone über einen Zeitraum von 30 Jahren zirka 230 Millionen US-Dollar (rund 210 Millionen Euro) einsparen könnte, wenn es grünes Ammoniak mit Strom aus lokaler Wasserkraft herstellen würde, statt Dünger oder Lebensmittel zu importieren. Ihrer Meinung nach böten sich für zahlreiche weitere Länder südlich der Sahara ähnliche Vorteile.

»Viele Länder in Afrika haben keinen Zugang zu Düngemitteln«, berichtet Torrente Murciano. Daher betrieben sie sehr viel Aufwand für die Nahrungsmittelproduktion – ihre gesamte Wirtschaft konzentriere sich auf die Landwirtschaft, allein um die Bevölkerung zu ernähren. »Wir glauben, dass das die tatsächliche Entwicklung des Landes behindert«, sagt die Forscherin und vergleicht die Lage mit der vor Jahrzehnten in Europa: »Man kann erst dann anfangen, Arbeitsplätze in stärker industrialisierte Bereiche zu verlagern, wenn man die Gewissheit hat, dass man seine Bevölkerung ernähren kann. Wir sind daher der Meinung, dass Landwirtschaft und Lebensmittel die Grundlage für jede entwickelte Gesellschaft bilden.«

