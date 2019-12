Internet: Was Katzenvideos das Klima kosten

Und laut Zahlen von Google aus dem Jahr 2011 verbraucht eine Suche 0,3 Wattstunden. Das macht knapp 16 Gramm Kohlendioxid beim derzeitigen Strommix. Auch nach eigenen Angaben von 2018 verbraucht der Konzern Google 5,7 Terawattstunden pro Jahr, das ist so viel wie ganz San Francisco. Es war also höchste Zeit für einige Internetgiganten wie Google und Apple, sich ein grünes Label zu verpassen: Sie propagieren, für ihre Serverfarmen Wind- und Sonnenenergie als Stromquellen zu nutzen.

Grüne Energie ist nicht endlos vorhanden

Doch gleichzeitig unterstützt Google Organisationen, die den Klimawandel leugnen, wie der »Guardian« kürzlich ermittelte. Ob die grünen Absichten real sind und nachhaltig, hat Greenpeace in seinem Bericht »Grüner klicken« aufgelistet. Schlusslicht ist Amazon, das 30 Prozent seiner Energie aus Kohle, Atom und Erdgas bezieht. Dagegen hat Microsoft in Irland und Holland zwei komplette Windparks übernommen. Das bringt aber auch Probleme mit sich: Diese Energie fehlt an anderer Stelle: Der gesamte Internet-Energieverbrauch war bereits 2012 dreimal so hoch wie die Menge an Energie, die alle Wind- und Solaranlagen im gleichen Jahr geliefert haben.

Ein Drittel des Energiebedarfs der Internetnutzung machen Datenbanken aus: »Der Energiebedarf von Rechenzentren in Deutschland liegt momentan ungefähr bei 10 bis 15 TWh. In CO 2 -Äquivalente umgerechnet entspricht das ungefähr den CO 2 -Emissionen, die wir im Flugverkehr in Deutschland haben«, rechnet Clemens Rohde vom Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung in Karlsruhe vor. Die Rechenzentren brauchen nicht nur Strom für den Betrieb, sondern auch zum Kühlen der Server. In Schweden wollen sie diese Abwärme im Fernwärmenetz nutzen. Das ist so viel, dass sie bis 2035 ein Zehntel des Heizbedarfs von Stockholm ersetzen kann.

Rechenzentren verursachen so viel CO 2 -Emissionen wie Flugverkehr

Auch Programme können verbessert werden, damit sie effizienter werden. Daran arbeitet der Oldenburger Forscher Winter. Doch kann auch der Nutzer sein Verhalten ändern: mehr auf Festplatten speichern, E-Mails aus dem Papierkorb löschen, nutzlose Newsletter abbestellen? Weniger hochauflösende Videos aus dem Internet ziehen und den Router abschalten, wenn er nicht gebraucht wird? Nicht mehr auf Konzerten Filmchen in die Cloud senden?

In »Why We Need a Speed Limit for the Internet« bezweifelt Autor Kris De Decker, dass sich das Nutzerverhalten ohne einschneidende Zwangsmaßnahmen ändert. Er äußert provokant, das könne zum Beispiel ein verordnetes Tempolimit, das die drahtlose Geschwindigkeit drosselt. Wirksam könne es auch sein, die Nutzung von Videos zu verbieten und das mobile Internet wieder mehr zu einem Text- und Bildmedium machen.

Denn der Zugriff über die Mobilfunkmasten verbraucht mehr Strom als durchs Kabel. 3G erfordert 15-mal mehr Energie als WiFi und 4G sogar 23-mal mehr. Und suchten die Nutzer beim langsamen 3G noch oft kostenloses WiFi, um Daten herunterzuladen, so ist dies bei 4G nicht mehr so. Mit schnellerem Mobilfunk kann man die Energie fressenden Filme nicht nur ansehen, wann man will, sondern auch, wo man will. Diese Forderungen würden den technologischen Fortschritt nicht behindern, sondern den Raum und den Druck schaffen, ein energieeffizienteres Internet zu entwickeln, so De Decker.

Auf der anderen Seite soll die zunehmende Digitalisierung in der Industrie 4.0 Energie einsparen. Der neue Mobilfunkstandard 5G soll energieeffizienter sein, so die Swisscom auf Anfrage: Ein Bit zu übertragen, brauche einen Bruchteil des Stroms. Aber gleichzeitig sei damit zu rechnen, dass der starke Anstieg der Datennutzung die Stromersparnisse wieder zunichtemacht.

Auch Nutzer können Strom sparen

Zudem regt die wachsende Digitalisierung neue Geschäftsmodelle und Verhaltensmuster an, die auf mobilem Datenverkehr beruhen. So können mit 5G beispielsweise weit mehr hochauflösende Konstruktionspläne auf Baustellen helfen oder die erweiterte Realität voranbringen. Auch das Training von künstlicher Intelligenz erfordert sehr viel Rechenleistung.

Internet und Kommunikationstechnologien verbrauchten laut Bundesregierung in Deutschland 2015 an Strom knapp 48 Terawattstunden, also rund acht Prozent des gesamten Nettostrombedarfs. Der Klima-Fußabdruck in 2017: knapp 31 Millionen Tonnen CO 2 für die IKT. Aber Prognosen für die zukünftige Entwicklung liegen nicht vor, weder insgesamt noch für die Entwicklungen mit 5G oder der des Internets der Dinge, so die Bundesregierung auf eine kleine Anfrage.