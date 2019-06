Verhalten: Können Tiere trauern?

Trauern Affen, die ihr totes Junges mit sich herumtragen?

Bis heute haben Primatenforscher Schimpansen nur selten dabei beobachten können, wie sie auf erwachsene tote Artgenossen reagieren. James Anderson beschreibt eine solche Situation 2008 in einem Safaripark in Schottland: Eine Gruppe von vier Affen kümmerte sich um eine kranke Schimpansin, versuchten sie während des Sterbens zu schütteln und schauten nach Lebenszeichen. Nach dem Tod von »Pansy« lausten die Affen sich öfter, was Anderson als trösten deutet, waren zeitweise aggressiv und lethargisch – als würden sie trauern. Viel genauer belegt ist ein Verhalten, das Primatologen nicht nur bei Schimpansen, sondern auch bei anderen Affenarten wie Makaken beobachtet konnten: Affenmütter tragen ihre verstorbenen, mumifizierten Jungen manchmal noch wochenlang mit sich umher. Sie pflegen sie, halten die Fliegen davon ab, Eier in sie zu legen. Ist das ein Trauermechanismus, der auf ein komplexes Todeskonzept hinweist?

»Verlustgefühle sind nicht das Gleiche wie Trauer«, erklärt Kurt Hammerschmidt vom Primatenzentrum in Göttingen. Auch einige der Berberaffen, mit denen der Forscher arbeitet, trugen die Leichen ihrer verstorbenen Jungen weiter am Körper. »Wir konnten bisher kein Verhalten beobachten, das darauf hinweist, dass die Affen ein Konzept davon haben, was Tod bedeutet. Die Tiere versammeln sich nicht einmal, wenn ein ranghohes Gruppenmitglied stirbt. Sie ignorieren das regelrecht«, erklärt Hammerschmidt.

Das Verhalten gegenüber den Jungen ließe sich auch mit einem Verlustgefühl erklären, so der Forscher. Die Tiere verstehen nur langsam, dass das Junge nicht mehr lebt, und ihre mütterlichen Instinkte wirken weiter, bis die Stillhormone versiegen. »Wenn ein Jungtier der Mutter weggenommen wird, reagiert sie erst sehr aufgeregt und im Anschluss depressiv«, beobachtete Hammerschmidt. »Dem Tier fehlt etwas«, schließt er daraus: Die Bedürfnisse des Muttertiers werden nicht erfüllt, wenn ihr Junges weg ist, und das ruft negative Emotionen hervor. Hammerschmidt zweifelt daran, dass diese Makaken darüber hinaus verstehen, dass es ein bestimmtes Tier in ihrem Umfeld ist, die stirbt. »Wenn wir eine solche Art von emotionaler Tiefe bei Tieren annehmen, ist sie am wahrscheinlichsten bei Menschenaffen zu finden«, urteilt der Forscher, der insbesondere die Kommunikation von Affen untersucht.

Wie kann man erkennen, was ein Tier fühlt?

Ob Tiere wie Krähen, Elefanten oder Menschenaffen solche kognitiven Todeskonzepte haben, lässt sich schwer nachweisen, genauso wenig, ob sie Trauer empfinden. »Das ist die Millionen-Dollar-Frage«, sagt Kaeli Swift dazu. Denn diese Art der Forschung hat ein grundlegendes Problem, das schon Charles Darwin erkannte: Es gibt kein Mittel, die Emotionen von Tieren direkt und objektiv zu erfassen. Mit Fragebogen kommen die Forscher nicht weit. Die Verhaltensforschung und auch die Neurowissenschaften sind darauf angewiesen, Vergleiche zu menschlichen Emotionen anzustellen, Annäherungen zu finden, Hinweise darauf zu sammeln, was unseren Trauerkonzepten nahekommen könnte. Oft führt das aber in eine von Verhaltensforschern gefürchtete Falle: den Anthropomorphismus. Dieser Vermenschlichungsfalle zu entkommen, ist nicht immer leicht.