Quantenmechanik: Kollision am kältesten Ort des Universums

Vor zehn Jahren bereits gelang es Wissenschaftlern, unter anderem der Gruppe um Ni, die Reaktionsbarriere der Zerfallsreaktion von KRb in K 2 und Rb 2 gezielt zu erhöhen oder abzusenken. Dazu veränderten sie die quantenmechanischen Zustände der Ausgangsstoffe. Ein solcher Zustand umfasst Parameter wie Spin und Drehimpuls. Zunächst schalteten die Wissenschaftler mit Hilfe spezieller Laser alle Bewegungsfreiheitsgrade der Moleküle aus, das heißt, sie versetzten sie in ihren absoluten Grundzustand. So konnten die Teilchen sich weder im Raum bewegen noch entlang ihrer Atombindung aufeinander zu- und voneinander wegschwingen oder rotieren. Da sie also keine Energie mehr in Form irgendwelcher Bewegungen speichern konnten, waren sie extrem kalt und konnten nicht auf gewöhnliche Weise zusammenstoßen und reagieren. In diesem Zustand gelang es den Wissenschaftlern, auch die Spineigenschaften der Teilchen zu verändern. Über dieses Feintuning konnten sie beeinflussen, ob viel oder wenig des Endprodukts gebildet wurde: Besaßen alle Moleküle denselben Spinzustand, entstand fast eine Sekunde lang kein Produkt. Dahingegen reagierten die Moleküle 10- bis 100-mal schneller, wenn die Spinzustände gemischt waren. Andere Forscher haben die ultrakalte Chemie auch genutzt, um ganz neue chemische Spezies herzustellen, etwa BaOCa+.

Mit solchen quantenmechanischen Manipulationen ist es der Gruppe um Ni nun gelungen, sowohl Zwischen- als auch Endprodukte einer extrem kalten Reaktion zu charakterisieren. Dazu stellten sie zunächst den Ausgangsstoff der Reaktion KRb aus Kalium- und Rubidiumatomen her. Normalerweise würden diese gar nicht miteinander reagieren, und erst ein geschickt eingestelltes Magnetfeld bringt sie dazu. Weil sich die so gebildeten KRb-Moleküle in einem angeregten Schwingungszustand befanden (das heißt, die beiden Atome konnten sich entlang ihrer Bindung aufeinander zu- und voneinander wegbewegen) und dadurch wenig stabil waren, überführten die Forscher sie anschließend mit gezielten Laserpulsen in ihren Grundzustand (in dem sie dies nicht konnten). Die KRb-Teilchen hielten sie dabei mit einer optischen Pinzette fest, zogen sie also immer wieder in den Fokus eines Laserstrahls.

Anschließend bestrahlte das Team die KRb-Moleküle mit Laserpulsen im ultravioletten Bereich. Die Energie reichte aus, um den Zerfall in K 2 und Rb 2 in Gang zu setzen. Gleichzeitig bewirkte die Energiezufuhr, dass das Zwischenprodukt K 2 Rb 2 in einem angeregten Zustand existierte, den ein Stern in der chemischen Formel verdeutlicht: K 2 Rb 2 *.

Um diesen intermediären Komplex sowie die Ausgangs- und die Endstoffe zu detektieren, schlossen die Chemiker ein spezielles Massenspektrometer an ihren ultrakalten Apparat an, das die Geschwindigkeitsverteilungen aller entstehenden Spezies kartierte. Auf diese Weise konnten sie Ausgangsstoffe, Zwischenprodukt und Endprodukte identifizieren. Die Studie von Ni und ihrer Forschungsgruppe ist ein erster Schritt, die weitgehend unerforschte Welt der ultrakalten Chemie zu erkunden. Mit ihrem Apparat, der es erlaubt, Stoffe bis fast zum Temperaturnullpunkt herunterzukühlen – und der damit weltweit einzigartig ist –, lassen sich viele weitere Fragestellungen untersuchen. Ming-Guang Hu, ein Postdoc in Nis Gruppe und Erstautor der Veröffentlichung, schlägt vor, im nächsten Schritt mit der Technik in eine chemische Reaktion einzugreifen. Man könnte etwa Moleküle im angeregten Zustand miteinander reagieren lassen oder einzelne Teilchen anstoßen und die Effekte beobachten. Auf solche Weise lässt sich wohl auch der Einfluss der Quantenmechanik auf chemische Reaktionen bei extrem niedrigen Temperaturen weiter entschlüsseln.