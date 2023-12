Neuromorphe Computer: Komplexe 3-D-Magnetstruktur könnte Computerentwicklung revolutionieren

Solche magnetischen 3-D-Strukturen dürften nicht nur in Eisengermanium, sondern in allen chiralen Magneten auftreten

Die Hopfionen, die die Forscher in den Experimenten am Forschungszentrum Jülich entdeckten, haben einen Durchmesser von weniger als zehn Nanometern. Das Plättchen, in dem sie nachgewiesen wurden, hat eine Kantenlänge von einem Mikrometer. Es wurde aus einem größeren, qualitativ hochwertigen Eisen-Germanium-Einkristall geschnitten, der am High Magnetic Field Laboratory in China hergestellt wurde. Solche Kristalle gehören zur Klasse der so genannten chiralen Magnete, ist der Pressemitteilung aus Jülich zu entnehmen: Die magnetischen Momente seien darin nicht wie üblich gleichmäßig, sondern entlang einer Achse spiralförmig angeordnet. Die Wissenschaftler gehen auf Grund von Modellrechnungen davon aus, dass die beobachteten magnetischen dreidimensionalen Strukturen nicht nur in Eisengermanium, sondern in allen chiralen Magneten auftreten dürften.

© Forschungszentrum Jülich / Nikolai Kiselev (Ausschnitt) Schematische Darstellung der Magnetisierung des Hopfionenrings um einen Skyrmionfaden | Könnten diese winzigen Wirbel die Informationsträger der Zukunft sein? Bei den neu nachgewiesenen Hopfionen handelt es sich um komplexe magnetische 3-D-Strukturen, die sich ringförmig um Skyrmionfäden herum bewegen – entdeckt wurden sie in einem Eisengermaniumkristall.

Computersimulationen bestätigten das Phänomen vorab

Die Existenz von Hopfionenringen ergibt sich aus den Gesetzen der Quantenmechanik und des Elektromagnetismus. Entsprechende Computersimulationen bestätigten das beobachtete Phänomen und lieferten den Wissenschaftlern auch eine Erklärung dafür, warum sie die Hopfionenringe in dem Probematerial nur in Verbindung mit Skyrmionensträngen beobachten konnten. Diese stabilisieren die Hopfionen offenbar und schützen sie vor dem Zusammenbruch.

Informationen werden auf einer herkömmlichen Festplatte gespeichert, indem der Eigendrehimpuls der Elektronen des Materials – ihr Spin – gleichmäßig nach oben oder unten gerichtet wird. Komplexe, strudelartige Anordnungen von Spins, so genannte topologische Solitonen, sind auf der Nanoskala stabiler als solche mit parallelen Spins, lautete bislang die Erwartung in der theoretischen Physik.

Grundsätzlich ist ein Soliton ein Wellenpaket, das sich ohne Änderung seiner Form durch ein dispersives und zugleich nicht lineares Medium bewegt – entdeckt wurden Solitonen zunächst durch besonders stabile Wellenformen in Kanälen und am Meer. Topologische Solitonen treten in vielen Systemen aus kondensierter Materie auf und sogar in der Bewegung von Proteinen und der DNA. Bislang waren jedoch nur 2-D- oder quasi-3-D-topologische Solitonen in realen Materialien beobachtet worden.