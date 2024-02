Kunststoffmüll: Spur im Rätsel um widersprüchliche Mikroplastik-Studien

Die Oberflächenladung von Mikroplastikteilchen bestimmt darüber, ob sie mit den Zellen eines Organismus in Wechselwirkung treten oder nicht. Das hat eine Forschungsgruppe der Universität Bayreuth jetzt ermittelt. Die Ergebnisse könnten erklären, warum Studien zur Wirkung von Mikroplastik auf Zellen sich oft widersprechen.

Als man 1972 erstmals winzige Plastikteilchen im Ozean wissenschaftlich dokumentierte, hatte man noch keine Vorstellung davon, dass es 50 Jahre später keinen Ort auf der Erde mehr geben würde, der frei von solchem Mikroplastik ist – egal ob in der Tiefsee oder in der Antarktis. Mikroplastik bezeichnet jegliche Kunststoffpartikel, die kleiner als fünf Millimeter sind. Sie werden entweder in dieser Größe produziert oder entstehen, wenn sich größerer Plastikmüll zersetzt oder kleine Bruchstücke von Plastikprodukten als Abrieb in die Umwelt gelangen. Unweigerlich kommen Organismen dort mit den Partikeln in Kontakt und nehmen sie über die Nahrung sowie die Atemorgane auf.

Was dann geschieht, war zunächst nicht klar. »Lange hat man nicht gewusst, ob Zellen in der Lage sind, Mikroplastik aufzunehmen. Mittlerweile weiß man: Die zelluläre Aufnahme von Mikroplastikpartikeln ist in Abhängigkeit der Partikeleigenschaften möglich«, sagt die Biologin Anja Ramsperger von der Universität Bayreuth. Wie die Kunststoffpartikel dann mit den Zellen interagieren, bestimmt darüber, ob die Teilchen dem Organismus schaden können oder nicht. Doch die zahlreichen Studien weltweit, welche die Effekte dieser Mikroplastikpartikel bisher untersucht haben, lieferten oft widersprüchliche Ergebnisse.