Landwirtschaft: Wie Glyphosat die Welt eroberte

Ohne jenen speziellen Stoffwechselweg wäre unsere Biosphäre kaum wiederzuerkennen. Ein Drittel des Kohlenstoffs, den grüne Pflanzen durch Fotosynthese gewinnen, landet dort. Viele essenzielle Nährstoffe, Vitamine und Vitaminvorstufen, von denen alles Leben abhängt, werden auf diesem Weg gebildet. Kein Wunder, dass ein Wirkstoff, der den Shikimisäureweg ausbremst, für Pflanzen so verheerend ist. Denn genau das tut Glyphosat: Es hemmt die EPSP-Synthase und stoppt dadurch die Synthese von EPSP aus Phosphoenolpyruvat (PEP) und Shikimat-3-Phosphat (S3P). So verhindert die Substanz die Herstellung von Phenylalanin, Tyrosin, Tryptophan und vielen anderen wichtigen Verbindungen, die letztlich ausgehend von EPSP entstehen.

Doppelter Angriff

Glyphosat schaltet aber nicht nur ein äußerst zentrales Enzym aus. Es tut dies auch auf außergewöhnliche Art und Weise. In den 1980er Jahren, fast ein Jahrzehnt nach der Einführung des Unkrautvernich­ters, machte eine schottische Forschungsgruppe an der University of Glasgow unter der Leitung des Biochemikers John R. Coggins eine unerwartete Entdeckung. Glyphosat hemmt zwei verschiedene Substrate – also zwei Substanzen, die normalerweise mit der EPSP-Synthase reagieren – auf verschiedene Weise. Das eine Substrat, PEP genannt, hemmt der Unkrautvernichter »kompetitiv«, was die Forscher nicht verwunderte. Das andere Substrat aber, S3P, hemmt er »unkompetitiv«, was wiederum sehr überraschend war und weit reichende Folgen hat.

Kompetitive Inhibitoren (Hemmstoffe) ähneln dem Substrat und heften sich direkt an die aktive Stelle des Enzyms. Sie konkurrieren mit dem Substrat also um die Bindungsstellen und verlangsamen so allein durch ihre Anwesenheit die katalytische Aktivität des Enzyms. Eine andere Art von gängigem Hemmstoff, der nichtkompetitive oder allosterische Inhibitor, bindet sich an eine andere Stelle als das aktive Zentrum und ähnelt dem Substrat für gewöhnlich kaum. Inhibitor und Substrat können daher gleichzeitig an das Enzym gekoppelt sein.

Diese beiden Arten der Hemmung kommen häufig vor – im Gegensatz zur unkompetitiven Hemmung. Unkompetitive Inhibitoren können sich erst an das Enzym heften, nachdem ein Substrat angedockt und dadurch dessen Form verändert hat. Daher erhöht sich die Wirkung eines solchen Hemmstoffs, wenn mehr Substrat vorhanden ist. Das führt zu einer positiven Rückkopplung: Wird die Aktivität des Enzyms gehemmt, häuft sich Substrat aus vorgelagerten Reaktionen an. Durch die höhere Substratkonzentration gelangt dann noch mehr des verfügbaren Enzyms in den Zustand, in dem es sich mit dem Inhibitor verbinden kann.