Lebenserwartung und Krebs: Dunkle DNA reguliert Alterungsbremse der Zellen

Tatsächlich ist der Abschnitt in der DNA der verschiedenen Spender unterschiedlich lang: Typische Sequenzen wiederholen sich zwischen 53- und 160-mal, was die statistische Auswertung belegt. Die Länge korreliert zudem mit der Lebenserwartung, wie eine weitere Auswertung zeigt, bei der die Wissenschaftler die DNA von hochbetagten Erbgutspendern analysiert haben, die zwischen 1988 und 2008 über 100 Jahre alt geworden sind. In dieser Altersgruppe finden sich im Vergleich weniger Menschen mit eher kurzen VNTR2-1-Sequenzen als im Rest der Bevölkerung.

Es sei allerdings zu früh, um eindeutig zu sagen, dass ein kurzer VNTR2-1-Abschnitt im nicht codierenden Erbgut die Lebenszeit verlängert, sagt Zhu. Zwar sei die Telomerase in solchen Zellen weniger aktiv, dies könne aber auch positiv sein, weil es dafür sorgt, dass die Vermehrung von Krebszellen gebremst wird und Tumoren langsamer wachsen. Womöglich bekommen Menschen mit weniger aktiver Telomerase also seltener oder weniger lebensgefährliche Krebserkrankungen. Mit Blick auf die Forschung an Krebsursachen sei es jedenfalls unbedingt nötig, die lange wenig beachtete »Junk«-DNA in den Blick zu nehmen: Auch hier könnten Mutationen folgenschwer sein und bisher übersehene Krebsursachen lauern.