Magnetsinn der Myonen: Der Riss im Weltmodell

Drei Jahre lang hielten die beiden Männer den Zahlencode unter Verschluss. Der eine Zettel mit der Chiffre lag in einem Tresor in Seattle, der andere dort, wo die Messungen stattfanden, am Forschungszentrum Fermilab bei Chicago. Acht Ziffern in einem versiegelten Umschlag, der Schlüssel zum meistersehnten Teilchenphysik-Ergebnis seit Jahren.

Am 25. Februar 2021 war es dann so weit: In einer Videoschalte wurden die Umschläge geöffnet. Jemand tippte den Code in ein Programm auf seinem Laptop ein. Keine zwei Minuten später ploppte das Ergebnis auf: 0,00116592061. Etwas größer als erwartet, wenn auch nur in der achten Nachkommastelle. Dennoch: ein Grund zum Jubeln. Vielleicht sogar der Beginn einer Revolution? Wer weiß.

Das Geheimnis der Myonen

Fest steht: Manchmal ist Teilchenphysik spannend wie ein Agententhriller. Nur ist hier niemand einem Komplott dunkler Mächte auf der Spur. Stattdessen geht es darum, der Natur ein Geheimnis zu entlocken. In diesem Fall so genannten Myonen, den schweren Cousins des Elektrons. Sie scheinen ein klein wenig anders auf Magnetfelder zu reagieren, als es das etablierte Regelwerk der Teilchenphysik besagt, das berühmte Standardmodell.

Das jedenfalls berichtete die Forschergruppe des »Muon g-2 Experiment« am heutigen Mittwoch auf einem Seminar am Fermilab – und elektrisiert damit Experten in aller Welt. Denn die beobachtete Abweichung mag winzig sein, doch die Folgen wären enorm: »Womöglich ist das der erste echte Riss im Standardmodell der Teilchenphysik«, sagt der Physiker Michael Krämer von der RWTH Aachen, der nicht an den Messungen beteiligt war. Graziano Venanzoni, der Sprecher der 200-köpfigen Muon-g-2-Gruppe, spricht in einer Pressemitteilung gar von »einem außergewöhnlichen Tag, den nicht nur wir sehnlichst erwartet haben, sondern Physiker weltweit«.

Das mag pathetisch klingen. Andererseits gab es in den vergangenen Jahren nur wenige Erfolgsmeldungen aus der Teilchenphysik. 2012 entdeckten Forscher am Genfer Kernforschungszentrum CERN das Higgs-Teilchen, den letzten fehlenden Baustein im Standardmodell. Doch seitdem ist nichts aufgetaucht, was Phänomene wie Dunkle Materie und Dunkle Energie erklären könnte. Oder aber Albert Einsteins große Vision einer Vereinheitlichung aller Kräfte in einer Art Weltformel näher bringt.

Laden... © Reidar Hahn / Fermilab / Celebration to welcome the Muon g-2 particle storage ring to Fermilab (Ausschnitt) Speicherring | Am 26. Juli 2013 traf der 14 Meter breite Magnetring von Muon 2-g am Fermilab bei Chicago ein – und wurde dort gleich von einer Menschenmenge begrüßt.

Myonen wirken auf den ersten Blick nicht so, als könnten sie hier weiterhelfen. 1937 als alltäglicher Bestandteil der kosmischen Strahlung entdeckt, entstehen sie immer dann, wenn andere Teilchen kollidieren. Anders als ihre viel leichteren Vettern, die Elektronen, zerfallen sie jedoch schon nach zwei millionstel Sekunden in andere Partikel. Wer sich für Myonen interessiert, muss sie an Teilchenbeschleunigern gezielt ins Leben rufen, in Vakuumröhren einfangen und dann binnen einiger Nanosekunden schnell ein paar Messungen durchführen.