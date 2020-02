Starlink: Megakonstellationen von Satelliten sind »Besorgnis erregend«

Die Menschheit braucht mehr Satelliten im All. Zehntausende. Nur so lässt sich die Welt mit schnellem und preiswertem Breitband-Internet versorgen. Davon ist Space-X-Gründer Elon Musk überzeugt und hat deshalb »Starlink« entwickelt, eine Megakonstellation aus mindestens 12 000 Kleinsatelliten. Möglicherweise sogar bis zu 42 000 Satelliten, wenn die entsprechenden Anträge von SpaceX-Gründer und Starlink-Visionär Elon Musk genehmigt werden sollten.

Vor solch einer großen Zahl an Satelliten im Erdorbit warnt jedoch die Internationale Astronomische Union (IAU) in einem aktuellen Statement. Die Autorinnen und Autoren des Reports stellen klar: »Die IAU hält die Folgen von Satellitenkonstellationen für Besorgnis erregend.«

Zwischen 1500 und ein paar tausend Satelliten könnten jederzeit über dem Horizont zu sehen sein

Derzeit hat das Unternehmen von Elon Musk 240 Starlink-Satelliten im Erdorbit, im Mai 2019 war der erste Start erfolgt. Im Jahr 2027 soll Starlink fertig sein. Das Ziel der Erbauer: Starlink soll schnellen Internetzugang an jedem Ort der Welt bieten; die Satelliten sind sehr flach gebaut, so dass mit einem einzelnen Start Dutzende von ihnen in die Umlaufbahn gebracht werden können. Die Befürchtung von Weltraumforschern und Hobby-Astronomen: Starlink könnte die Sternenbeobachtung und die Menge an Weltraumschott beträchtlich vergrößern. Die erste Serie von 60 Starlink-Prototypen war in den Tagen nach dem Start überraschend hell am Himmel erschienen und auch danach immer wieder sichtbar. Die Objekte werden wie andere Satelliten oder die Internationale Raumstation ISS durch die Sonne angestrahlt und leuchten dann am Nachthimmel.

Schon im Juni 2019 hatte sich die IAU zu den Plänen geäußert und eine ausführliche Untersuchung angekündigt. Nun liegt ein erster ausführlicher Untersuchungsbericht vor.