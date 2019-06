Raumfahrt: Wie gefährlich sind Elon Musks Starlink-Satelliten?

Auch müssten die Satelliten erst einmal in die endgültige Arbeitshöhe aufsteigen. So könne momentan noch die Taumelbewegungen der Satelliten eine Rolle spielen, die sich mit der Zeit stabilisieren dürfte, so Liefke. Auch sei denkbar, dass SpaceX bei der nächsten Satellitengeneration dafür sorgt, dass die Panele weniger gut Sonnenlicht reflektieren.

Tatsächlich erklärte Musk auf Twitter, er habe sein Team bereits angewiesen, eine mögliche Reduzierung des Albedos der Satelliten zu untersuchen. Der Albedo beschreibt den Anteil des Lichts, den eine Oberfläche reflektiert. Üblicherweise haben Satelliten hohe Albedowerte, reflektieren also viel Licht. Damit wird das Aufheizen der Bordelektronik durch die Sonneneinstrahlung vermieden.

Ob der Sternenhimmel in Zukunft also anders aussehen wird und ob die Satelliten wirklich ein Problem für Himmelsfotografen und professionelle Observatorien sein werden, steht also noch nicht fest. Ebenso unklar ist, inwieweit die Funksignale die empfindlichen Empfänger von Radioastronomen stören werden – auch das eine nach dem Start geäußerte Befürchtung. Radioteleskope beobachten teilweise tagsüber und sind störender Funkstrahlung von überfliegenden Satelliten ständig ausgesetzt.

Purely by chance, our educator @GirgisVictoria caught this image of the StarLink satellite streaks on the sky Saturday evening @LowellObs. I am working with @kwkuehn of our staff, and with @AAS_Policy to explore impacts to astronomy and prepare a statement. Stay tuned. pic.twitter.com/xtDdfQGb2L