Raumfahrt: Monsterrakete wider alle Vernunft

Geld bekommt das Unternehmen trotzdem, wie alle anderen NASA-Zulieferer, schließlich ist der SLS-Auftrag nicht gedeckelt. Gut 14 Milliarden Dollar (etwa 12,5 Milliarden Euro) sind bislang in das Projekt geflossen. Jedes weitere Jahr der Entwicklung und des Baus der Rakete schlägt mit weiteren gut zwei Milliarden Dollar zu Buche. Geld, das die NASA eigentlich besser investieren könnte – zum Beispiel in das neue Weltraumteleskop WFIRST.

Seit Langem wird der Nachnachfolger des Hubble-Teleskops geplant, nun will ihn die Trump-Regierung wegen der ausufernden SLS-Kosten streichen. Gebraucht wird aber auch Geld für alternative Raumschiffsantriebe, für Treibstoffdepots im Erdorbit, für Auftank- und Montagetechnologien im All – alles Voraussetzungen, um eines Tages mit vertretbarem Aufwand zum Mars zu fliegen. Stattdessen fließen die Milliarden in eine konventionelle, Kritiker sagen »veraltete«, Megarakete, die noch dazu nicht vom Fleck kommt.

»Der NASA eilt der Ruf voraus, ihre Starttermine nicht einzuhalten« (Jim Bridenstine)

»Der NASA eilt der Ruf voraus, ihre Starttermine nicht einzuhalten«, räumt Bridenstine bei der Anhörung in Washington ein. »Genau das möchte ich ändern.« Den im kommenden Jahr anstehenden Testflug, bei dem neben der SLS-Rakete auch die neue Orion-Raumkapsel der Amerikaner ausprobiert werden soll, würde Bridenstine daher am liebsten mit kommerziell verfügbaren Vehikeln starten. Eine Rakete könnte Orion in eine Erdumlaufbahn bugsieren. Eine zweite Rakete würde die nötige Antriebseinheit hinterherschießen, um nach einem Andockmanöver Orion (noch ohne Menschen) zum Mond zu bringen. Und das alles im Juni 2020. »Unser Ziel muss es sein, wieder in die Spur zu kommen. Dabei müssen wir sämtliche denkbaren Optionen berücksichtigen«, sagt Bridenstine.

Was als Trick zum Zeitsparen getarnt ist, ist letztlich der Versuch eines Dammbruchs: Sollten die privaten Raketen erfolgreich sein, würden sich nicht wenige in Washington fragen, wofür das teure, hochkomplexe Space Launch System überhaupt gebraucht wird. Zumal Raumfahrtfirmen wie SpaceX mit der Big Falcon Rocket oder Blue Origin mit New Glenn in den kommenden Jahren neue, verbesserte Raketen auf den Markt bringen wollen, die in einer ähnlichen Leistungsklasse liegen wie SLS.

Bei der Internationalen Raumstation ISS, die die NASA jahrelang mit ihrem teuren Spaceshuttle angeflogen ist, hat die Behörde bereits gezeigt, dass private Transporte möglich sind: SpaceX und Boeing entwickeln derzeit, mit kräftiger Anschubfinanzierung vom amerikanischen Steuerzahler, Raketen und Raumschiffe für den Flug zur Station. Klappt alles, dann wird die NASA künftig nur noch einzelne Sitzplätze in den neuen Raumschiffen einkaufen – fast wie in einem Charterflieger.

Großes Sparpotenzial bei privaten Mondflügen

Warum sollte das nicht auch beim Mond funktionieren? Immerhin ist das Sparpotenzial deutlich größer: Berechnungen des Onlinemagazins »Ars Technica« zufolge, dürfte jeder SLS-Flug unterm Strich mit zwei bis drei Milliarden Dollar zu Buche schlagen. »Allein die Betriebskosten dieses Biests werden die NASA bei lebendigem Leib auffressen«, warnt daher auch der ehemalige Flugdirektor und NASA-Manager Christopher Kraft. Zwar ist noch unklar, was entsprechende Raketenstarts bei SpaceX oder Blue Origin kosten werden. Verglichen mit SLS haben deren Vehikel, die bislang ebenfalls nur als bildgewaltige Animationen existieren, allerdings einen großen Vorteil: Sie sind wiederverwendbar.