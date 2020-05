Chronobiologie: Nachteulen haben ihre Gefühle schlechter im Griff

Wer gerne spät ins Bett geht und lange schläft, kann seine Gefühle offenbar schlechter regulieren als eingefleischte Frühaufsteher. Darauf deutet eine Untersuchung hin, die Juan Manuel Antúnez von der Universität Málaga im Fachmagazin »PLOS ONE« veröffentlichte.

Der Wissenschaftler befragte mehr als 2200 Probanden zu ihrem Schlafverhalten und dazu, wie sie mit den eigenen Emotionen umgehen. Auf diese Weise entdeckte er, dass Menschen, die gerne früh ins Bett gehen und früh aufstehen, offenbar eher dazu neigen, günstige Emotionsverarbeitungsstrategien wie etwa die kognitive Neubewertung zu nutzen. Dabei werden belastende Situationen auf eine Art und Weise umgedeutet, die der betreffenden Person weniger Stress verschafft: etwa, indem man ein Vorstellungsgespräch für einen Job nicht als eine Chance betrachtet, die man auf keinen Fall vermasseln darf, sondern als Möglichkeit, die eigenen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Ausgeprägte Morgenmenschen werden von Forschern auch als »Lerchen« bezeichnet. Ungefähr 23 Prozent der Teilnehmer fielen mit ihrem Schlafverhalten in diese Kategorie, was in etwa dem Anteil der Lerchen in der Normalbevölkerung entspricht.

Etwa 28 Prozent der Probanden tendierten hingegen zum anderen Extrem und erwiesen sich im Hinblick auf ihren Chronotyp als »Eulen«, die den Drang verspüren, spät ins Bett zu gehen und morgens lange liegen zu bleiben. Im Gegensatz zu den Lerchen neigten die Eulen weniger dazu, Situationen neu zu bewerten. Stattdessen unterdrückten sie ihre Gefühle häufiger, was oft mit einem niedrigeren Wohlbefinden und einem höheren Risiko, eine psychische Erkrankung zu entwickeln, einhergeht. Außerdem hatten Eulen insgesamt eine düstere Sicht auf ihre Gefühle und dachten zum Beispiel eher, Sorgen könnten späteren Problemen vorbeugen und man müsse seine Emotionen jederzeit im Griff haben. Zudem schätzten sie sich selbst als durchsetzungsschwächer ein, als viele Frühaufsteher es taten.

Abendmenschen sind oft erschöpft

Die Ursache dafür ist bislang unklar. Möglicherweise könnte der soziale Jetlag, unter dem Eulen häufig leiden, dazu beitragen, glaubt Antúnez. Dieser entsteht dadurch, dass die Betroffenen auf Grund von Arbeit oder Schule oft gezwungen sind, ihren natürlichen Schlafrhythmus zu ignorieren. Dadurch sind sie oft erschöpfter und deshalb vielleicht schlechter in der Lage, mit ihren Gefühlen umzugehen.