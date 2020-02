Misogynie: »Der Antifeminismus soll die eigene weiße Rasse erhalten«

Ein erstes Indiz kann die Identifizierung mit früheren Amoktätern sein. Es gibt eine Reihe von »Vorbildern«, denen im Netz zum Teil ehrfurchtsvoll gehuldigt wird, etwa Elliot Rodger. Dieser 22-Jährige erschoss 2014 in Kalifornien sechs Menschen, bevor er sich selbst tötete. Sein Hauptmotiv war Hass auf Frauen. Im Jahr 2018 raste in Toronto ein Mann mit dem Auto in eine Menschenmenge. Er erklärte sich in seinen schriftlichen Hinterlassenschaften als Incel (von Englisch: involuntary celibates, Anm. d. Red.) und glorifizierte Rodger als Märtyrer der Bewegung. In dieser Gruppierung gilt der Feminismus vielen als Ursache dafür, dass nur noch so genannte »Alphas«, also gut aussehende, potente Männer, eine Frau abbekämen; alle anderen, die »Betas«, gingen leer aus. Innerhalb der Incel-Community sind Verschwörungsideen und Rachefantasien verbreitet – weitere Elemente von radikalem Gedankengut.

»Unter der Oberfläche gärt zumindest in manchen meist frustrierten Männern eine pauschale Ablehnung von Frauen« (Nils Böckler, Gewaltforscher)

Gibt es eine Verbindung zwischen solchen extremen Formen und alltäglichen Ressentiments? Haben sie einen gemeinsamen Nährboden?

Dafür spricht einiges. Die Inszenierungsstrategien der Gewalttäter sind oftmals an kulturell vermittelte Männlichkeitsbilder gebunden. Männlichkeit ist beispielsweise in der Unterhaltungsindustrie noch immer vornehmlich mit Stärke, Dominanz, Durchsetzungsvermögen und teilweise erheblichem Sexismus verknüpft. Gerade in den Incel-Foren kommen immer wieder Menschen zusammen, die glauben, an diesen gesellschaftlichen Ansprüchen gescheitert zu sein – manche von ihnen machen das weibliche Geschlecht dafür verantwortlich. Die Tatsache, dass nach so einer Tat Sympathiebekundungen und Zustimmung in diesen Foren ertönt, weist hier auf ein hohes Maß an Misogynie hin. Dazu gehören Aussagen wie: Wird aber auch Zeit, dass es einer »denen« mal gezeigt hat. Amokläufe sind sicherlich die Spitze des Eisbergs, doch unter der Oberfläche gärt zumindest in manchen meist frustrierten Männern eine pauschale Ablehnung von Frauen oder Gleichberechtigung.

Sie suchen Hilfe oder sorgen sich um ein Familienmitglied oder eine Freundin? Es ist wichtig, dass Angehörige und Betroffene jederzeit einen Ansprechpartner finden können. Unter der Nummer 08000 116016 und per Online-Beratung auf www.hilfetelefon.de berät das Hilfetelefon »Gewalt gegen Frauen« – rund um die Uhr, anonym und kostenfrei.

Welche psychologischen Mechanismen sind dafür verantwortlich?

Wir beobachten solche Entwicklungen häufig im Zusammenhang mit erlittenen Kränkungen. Oft schon im Elternhaus oder später im privaten Umfeld oder im Beruf. Menschen, die auf Grund sozialer oder psychischer Probleme keine vertrauensvolle, intime Beziehung zu anderen aufbauen, suchen dafür mitunter Schuldige. Sie wollen die Verantwortung für persönliche Niederlagen abwälzen. Feindbilder entstehen, wenn die Betreffenden von einer konkreten Zurückweisung auf abstrakte Theorien wie die vermeintliche »Verschwörung der Feministinnen« schließen. Wobei gerade Amoktäter oft schon länger »Todeslisten« oder Ähnliches anlegen von Menschen, an denen sie Rache üben wollen.

Welche Rolle spielen dabei Macht- und Dominanzstreben?