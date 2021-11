Negative Emissionen: Wie man Kohlendioxid wieder einfängt

Senke 5: Pulverisierte Gesteine – 2 bis 4 Milliarden Tonnen CO 2

Es muss nicht nur landwirtschaftlicher Boden sein. Böden jedweder Art können Gesteinen helfen, zu regelrechten Kohlendioxid-Aufsaugern zu werden. Wenn pulverisierte Basalte oder Mantelgesteine wie Peridotit fein gemahlen auf Böden verteilt werden, setzt chemische Verwitterung ein. Die Gesteine reagieren mit Kohlendioxid und binden dieses als festes Karbonat. Der Vorgang entspricht der natürlichen Gesteinsverwitterung, geht aber viel schneller, denn die durch Zerkleinern des Gesteins vergrößerte Oberfläche bietet viel Angriffsfläche für die chemische Reaktion. Beide Gesteinsarten sind zudem in großen Mengen als festes Gestein auf der Erde vorhanden.

Doch wie sich das in der Landwirtschaft oder auf anderen Flächen auf das Ökosystem in diesen Mengen auswirkt, ist bislang unklar. Praktische Forschung gibt es dazu bislang kaum. Denn mit dem Entzug von Kohlendioxid wird auch der Boden alkalischer, einige Basalte enthalten giftige Metalle, und die CO 2 -Bilanz kann je nach Anwendung sehr unterschiedlich sein. Würde man das Gesteinsmehl gar mit Flugzeugen ausbringen, was zum Beispiel bei großen Waldflächen nötig wäre, könnte die Klimabilanz glatt wieder auf null hinauslaufen.

Senke 6: Ozeandüngung – aus dem Rennen?

Ein anderer massiver Eingriff in ein Ökosystem ist die Ozeandüngung. Bei dieser bis vor einigen Jahren intensiv verfolgten und mehrfach im Meer getesteten Technik verteilen Schiffe großflächig Eisen oder anderes in ausgewählten Meeresgebieten, in denen diese Nährstoffe fehlen. Das regt das Wachstum von Algen an, die dann massenhaft wachsen und so Kohlenstoffdioxid binden. Sterben die Algen ab, sollten sie optimalerweise zusammen mit dem entfernten Klimagas zu Boden sinken. Allerdings ist es um dieses Verfahren still geworden, denn es greift massiv in das marine Ökosystem ein. Die Meere in einem für einen echten Klimaeffekt nötigen Ausmaß zu düngen, birgt nach Ansicht vieler Fachleute enorme Risiken – zumal Zweifel an der Effektivität der Technik bestehen. Außerdem bestehen rechtliche Hürden: Das Einbringen von Fremdstoffen in die Ozeane ist durch die Londoner Konvention zur Verhütung der Meeresverschmutzung seit 1972 schlicht verboten.

Die Speicher: Storage – für ewig weggesperrt?

Wenn das Kohlendioxid aus Luft oder Abgasen technisch eingesammelt wird, muss es anschließend sicher und dauerhaft gelagert werden. Aus Klimaschutzsicht würden einige tausend Jahre sicherer Verwahrung schon reichen. Lagerorte im Untergrund sind eine Möglichkeit, in die es unter Druck gepresst wird. Norwegen drückt schon seit 25 Jahren CO 2 unter den Meeresboden der Nordsee. Dort soll genügend Platz sein für 200 Milliarden Tonnen des Gases. Leckagen könnten allerdings den Meeresgrund ernsthaft schädigen. Das Problem: Es gibt keine richtigen Technologien, um solche Probleme überhaupt aufzuspüren.

Auch bei der Speicherung in leere Erdgasspeicher an Land wäre ein Monitoring und Warnsystem im Stil von Rauchmeldern unbedingt nötig, um vor dem Austreten zu warnen. Hier gebe es aber noch andere und zu viele ungeklärte Fragen, mahnt das Umweltbundesamt. Denn wenn Kohlendioxid austritt, kann es salzige Grundwässer bis in oberflächennahe süße Grundwässer drücken oder Schadstoffe freisetzten. Theoretisch wäre allein in Deutschlands Untergrund Platz für rund zehn Milliarden Tonnen Treibhausgas. Doch die meisten Bundesländer haben die unterirdische Speicherung auf ihrem Gebiet verboten. Gründe sind andere Nutzungsalternativen wie Erdgasspeicher, die Geothermie, eine Beeinträchtigung des Tourismus und zu viele ungeklärte Risiken. Dieses bisherige Tabuthema tauche allerdings inzwischen auch wieder in den Debatten auf, stellt Sabine Fuss fest. Nun allerdings in der Variante, Kohlendioxid als Rohstoff für Industrieprodukte zu nutzen.