Astronomie: Neuer Planet treibt in der »Neptun-Wüste«

Ein kleiner Bruchteil der Sterne im Weltall hat das, was man einen engen Begleiter nennt. Gemeint ist ein Planet, der seine Sonne in so geringem Abstand umrundet, dass er nicht die sonst üblichen Wochen, Monate oder Jahre für einen Umlauf benötigt, sondern lediglich einen Tag. Bisher dachten Astronomen, dass bloß zwei Klassen von Planeten in solch engen Orbits vorkommen: kompakte Felskugeln und mächtige Gasriesen.

Der Grund: Planeten mit weniger Masse als Jupiter müssten ihre ausgedehnte Gashülle eigentlich verlieren, wenn sie einem Stern zu nahekommen – und folglich zu einer nackten Felskugel werden. Denn die hohen Temperaturen in Verbindung mit Sternwinden und Massenauswürfen des Sterns befördern Gasmoleküle nach und nach ins Weltall, sofern ihr Planet nicht genügend Schwerkraft aufbringt, um sie festzuhalten.

Daher sollte es auf sehr engen Umlaufbahnen keine Planeten vom Format des Neptuns geben, der von seiner Masse her zwischen Erde und Jupiter liegt. Neptun ist eine Art Zwitter aus terrestrischer Ozeanwelt und Gasplanet und wäre damit schlicht zu leicht, um das Entweichen seiner ausgedehnten Atmosphäre zu verhindern.

Laden... © Massachusetts Institute of Technology (MIT) (Ausschnitt) Weltraumteleskop TESS | Statt nur ein Teleskop bringt TESS vier kleinere mit. Damit kann die Weltraumsonde größere Bereiche des Himmels nach Exoplaneten absuchen.

Eine mit dem Weltraumteleskop TESS entdeckte Welt zeigt nun jedoch, dass diese »Neptun-Wüste« keineswegs so leer zu sein scheint, wie Forscher bisher annahmen: Der 263 Lichtjahre entfernte Exoplanet ist 29-mal so schwer wie die Erde und 4,5-mal so groß, berichtet ein internationales Astronomenteam in »Nature Astronomy«. Damit ist der Planet – bei gleicher Dichte – nur 15 Prozent größer als Neptun und hat vermutlich eine Wasserstoffatmosphäre, die ein Zehntel der Planetenmasse ausmacht. Aber anders als der Verwandte in unserem Sonnensystem braucht LTT 9779 b gerade mal 19 Stunden für eine Runde um den Mutterstern.