Serra da Capivara: Die übernatürlichen Ideen der Archäologin Niède Guidon

Nichts aber schien sie aufhalten zu können, auch nicht die ständig wechselnden Politiker in der Hauptstadt Brasilia oder ihre Kritiker in akademischen Zirkeln. Heute ist in der Region niemand so allgegenwärtig wie Professora Niède. Im Grunde, so bestätigt mir jeder meiner Gesprächspartner, habe diese Gegend alles, was sie hat, ihr zu verdanken: die Schaffung des Nationalparks Serra da Capivara, seine Anerkennung als UNESCO-Kulturerbe, die Errichtung zweier Museen, einer Stiftung und eines Forschungsinstituts. Und noch einiges mehr.

Guidon lebt zurückgezogen in der Ortschaft São Raimundo Nonato, einem nicht sonderlich ansehnlichen Provinzstädtchen mit etwas über 30 000 Einwohnern. Es wäre nur ein weiteres unter Dutzenden ähnlichen im Bundesstaat Piauí, gäbe es hier nicht die von ihr geschaffene Forschungseinrichtung Sergio Mota. Auch das Museo do Homem Americano liegt hier: das Museum des amerikanischen Menschen – ebenfalls ein geistiges Kind der Archäologin.

Vor Kurzem habe sie sich mit dem Chikungunya-Virus infiziert, das sie sehr schwächte, erzählt mir Antoniel. Ohnehin meide sie seit der Pandemie die Öffentlichkeit. Ein Interview für eine deutsche Journalistin? Keine Chance.

Um mehr über Niède Guidon herauszufinden, muss ich mich an die Menschen aus ihrem Umfeld halten. An Menschen wie Antoniel. Oder an einige jener durchsetzungsstarken Frauen, die die brasilianisch-französische Archäologin an den Fuß der Serra geholt hat. »Sie hat ein weibliches Team zusammengestellt, das sich auf ihre ›übernatürlichen Ideen‹ eingelassen hat«, sagt Girleide Oliveira, Chefin eines Keramikbetriebs, den Guidon einst gründete. Außer ihr kamen noch Rosa Trakalo aus Uruguay und die Architektin Elizabete Buco aus São Paulo hinzu, später die Archäologin und Ethnologin Marian Rodrigues, die aktuell den Nationalpark für das Chico-Mendes-Institut für Biodiversität leitet.

Die Serra da Capivara

Und auch einige Männer zählten und zählen zu ihren Mitstreitern. So etwa Uwe Weibrecht, der als Leiter des Nationalparks eine Zeit lang unter Niède Guidon gearbeitet hat. In seiner Casa do Barrerinho bin ich am Abend zuvor abgestiegen.

Der Tag am Rande der Serra da Capivara beginnt um halb sechs mit einem Konzert. Die blaue Stunde gehört allein den Vögeln. Ihr Gesang dringt weit hinaus in die Caatinga, die trockene Steppe aus übermannshohen Dornbüschen, die den Nationalpark mit einem dichten Gestrüpp bedecken. Die Vegetation ist hart im Nehmen, sie kann Jahre der Trockenheit überstehen, und mit den ersten Regengüssen sprießen die Blüten, noch vor den Blättern.

Uwe Weibrechts Gästehaus liegt nahe am Haupteingang zum Park. Der gelernte Krankenpfleger aus Deutschland engagiert sich seit Beginn der Nullerjahre in dem von ihm gegründeten Verein ProBrasil für die Bedürftigen im Land. Mit der Casa setzt er auf nachhaltigen Tourismus, hier betreibt er ein Ökoprojekt samt Baumschule, in der er mit seinem Team die Gewächse der Caatinga züchtet und an lokale Initiativen abgibt.

Es sei »kaum zu ermessen«, wie wichtig sie für die Entwicklung der Region gewesen ist, erzählt er mir von Niède Guidon. Von den meisten Bewohnern und politisch Aktiven der Gegend sei das noch gar nicht voll verstanden worden. Kaum zu glauben, wenn man bedenkt, wie omnipräsent sie hier ist.

Im Nordosten Brasiliens erinnert nichts an den feuchten Regenwald, wie man ihn von Brasilien kennt; nur die Regengüsse, die im März einmal am Tag herunterrauschen, haben tropische Ausmaße. So trocken wie heute war die Landschaft allerdings nicht immer. Vor etwa 13 000 Jahren herrschte in der Serra da Capivara ein feuchtwarmes Klima mit einer überbordenden Pflanzenwelt. Es gab genug Vegetation, an der sich Riesenfaultiere und elefantenartige Mastodonten sattfressen konnten. Dadurch gab es auch ausreichend Beute für die Jäger der lokalen Fauna: für die Säbelzahnkatzen ebenso wie für jenen geschickten Zweibeiner, der von Asien kommend aus dem hohen Norden eingewandert ist.