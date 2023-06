Radioastronomie: »Wir hören praktisch ein Flüstern«

Unser Datensatz in Europa mit fast 25 Jahren nicht nur der längste, der jetzt veröffentlicht wurde. Er ist auch der dichteste Datensatz, wenn es darum geht, wie oft wir uns einen Pulsar angeschaut haben. Unsere Kollaboration zur Detektion von Gravitationswellen, das European Pulsar Timing Array (EPTA), besteht formal seit dem Jahr 2006. Wir arbeiten aber tatsächlich bereits seit Mitte der 1990er Jahre sehr erfolgreich zusammen. Die ersten Experimente, deren Daten jetzt auch in unserer Veröffentlichung enthalten sind, haben wir 1995 gemacht. Damals war ich in Effelsberg noch Doktorand, als ich mit dem Experiment angefangen habe. Die Messdaten der fünf über Europa verteilten Radioteleskope kombinieren wir miteinander. Dadurch können wir herausfinden, ob vielleicht ein Instrument in einem Teleskop falsch eingestellt ist oder ob eine Uhr falschlag. Das gibt uns eine größere Redundanz und die Möglichkeit, systematische Fehler zu finden und auszumerzen. Andere Pulsar-Timing-Array-Kollaborationen haben das nicht. In Australien gibt es nur das Parkes-Teleskop, das als Einziges an den Messungen beteiligt ist. In China wird das Teleskop FAST genutzt. Und in Nordamerika gab es früher neben dem Green-Bank-Observatorium zwar noch das Arecibo-Teleskop. Aber das ist ja vor ein paar Jahren kollabiert.

Sie haben in Europa nicht nur fünf Teleskope zur Verfügung, Sie können diese auch zusammenschalten.

Das ist richtig. Vor einigen Jahren habe ich einen ERC-Grant für ein Projekt eingeworben, bei dem wir zum ersten Mal die fünf Teleskope in Europa zu einem 200 Meter großen Teleskop zusammengeschaltet haben. Wir nannten es das Large European Array for Pulsars. Wir stellten damals Doktoranden und Postdocs ein und schickten sie zu den verschiedenen Teleskopen in Europa. Auf diese Weise haben wir mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort eine gemeinsame Infrastruktur aufgebaut. Durch das Zusammenschalten erhöhen wir die Empfindlichkeit enorm. Und diese superempfindlichen Daten sind jetzt das Rückgrat des europäischen Datensatzes. Der Grant ist zwar schon seit 2015 beendet. Aber die Zusammenarbeit und die Vorteile dieser Methode haben sich so bewährt, dass wir dieses Experiment tatsächlich bis heute fortsetzen. Einmal im Monat schalten wir nach wie vor die Teleskope zusammen.

»Gravitationswellen können uns mehr darüber verraten, wie das Universum aussieht und wie es funktioniert«

Wie wird es jetzt mit Ihren Experimenten weitergehen?

Wir haben eine sehr enge, sehr unterstützende Zusammenarbeit in Europa. Und wir hoffen, eine solche Kooperation auch über die gesamte Welt hinzubekommen. Im nächsten Schritt wollen wir die Daten aller Kollaborationen gemeinsam auswerten. Da freuen wir uns schon drauf. Und ich glaube, wir können gerade mit der Kombination von verschiedenen Daten über den Himmel hinweg auch jene Sicherheit erreichen, die wir brauchen, um es eine Detektion zu nennen. Zudem fiebern wir der Fertigstellung einiger neuer Teleskope entgegen. Dem Square Kilometer Array (SKA) in Südafrika zum Beispiel. Mit dem werden wir dann so viel Empfindlichkeit haben, dass wir Gravitationswellen nicht nur detektieren, sondern mit ihnen auch Physik betreiben können.

Und was genau erhoffen Sie sich, von Gravitationswellen zu lernen?