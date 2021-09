Inselgigantismus: Wo riesige Hundertfüßer jagen

Eine Ausnahmefall?

Das ist in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert: Andere Nahrungsketten mit wirbellosen Prädatoren an der Spitze sind an Land kaum bekannt. Entsprechend ungewöhnlich ist die Anpassung, die die Hundertfüßer auf Phillip Island durchlaufen haben. Eine Entwicklung, die wohl nur infolge massiver ökologischer Umwälzungen möglich war. Dabei profitieren die Hundertfüßer nicht allein von der Jagd auf die Vögel, sondern fördern vermutlich das gesamte Inselökosystem. »Ich denke, wir tendieren zu einem verengten Blick, wenn es um Nahrungsnetze geht«, sagt Halpin. »Auf vielen Inseln gibt es von Natur aus keine Säugetiere, und dann können Wirbellose und Reptilien deren Platz oder ökologische Nische in Nahrungsnetzen einnehmen.«

Um an die Spitze der Nahrungskette zu kommen, braucht es eine gewisse physische Überlegenheit. Das Gift ist wichtig, ebenso die Körpergröße, wobei in diesem Fall ein Inselphänomen helfen kann. Auf abgeschiedenen Eilanden kommt es laut Halpin oft zu Gigantismus: Arten können in der Isolation sehr viel größer werden als verwandte Spezies auf dem Festland. Ein evolutionäres Kunststück, das auch dem Hundertfüßer auf Phillip Island gelungen ist.

Die Art wurde im 18. Jahrhundert entdeckt, aber erst in den 1980er Jahren offiziell beschrieben. Aufsehen erregten die Tiere damals nicht: Es wurden nur wenige und eher kleine Exemplare gefunden. Heute dagegen erreichen die Hundertfüßer eine Körperlänge von bis zu 25 Zentimetern. Die ökologischen Verwüstungen durch die Säugetiere, vielleicht auch Nachstellungen durch die Schweine und Nahrungsmangel hatten wahrscheinlich verhindert, dass die Tiere größer wurden. Erst mit der Ausrottung der Invasoren konnten sich die Hundertfüßer wieder besser entfalten und ihren angestammten Platz im Ökosystem einnehmen.