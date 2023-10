OSIRIS-REx: Lieferdienst aus dem All

Exklusive Übersetzung aus

Wie fühlt es sich an, ein Stück Weltraum in Händen zu halten? Nicht viele Menschen haben das Glück, diese Frage beantworten zu können. Ab dem 24. September 2023 wird es einige mehr von ihnen geben. Dann kehrt die NASA-Raumsonde OSIRIS-REx (kurz für: Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security-Regolith Explorer) von ihrer siebenjährigen Mission zurück. Die Sonde soll einen Behälter mit Steinchen und Staub auf die Erde werfen, die sie von der Oberfläche des erdnahen Asteroiden Bennu eingesammelt hat. »Bennu ist eine Zeitkapsel des frühen Sonnensystems«, sagt die an der Mission beteiligte Isotopengeochemikerin Amy Hofmann vom Jet Propulsion Laboratory der NASA. »Wir werden die Ersten sein, die sehen, was in dieser Kapsel drin ist. Ich bekomme bereits eine Gänsehaut, wenn ich nur darüber rede.«

Hofmann gehört zu den rund 200 Fachleuten, die kleine Portionen des Asteroidenstaubs erhalten, den OSIRIS-REx zur Erde bringt. Am 24. September 2023 soll die Sonde den Probenrückführungsbehälter im All freisetzen, der anschließend durch die Erdatmosphäre rauschen und mit einem Fallschirm auf dem Test- und Übungsgelände des Verteidigungsministeriums in Utah landen wird. Bergungsteams bringen die Kapsel dann mit einem Hubschrauber in einen mobilen Reinraum und entfernen dort den Hitzeschild und die Rückwand. Dann geht es weiter zu einer speziell vorbereiteten Einrichtung im Johnson Space Center in Houston. Erst dort, in einem von allen denkbaren Verunreinigungen abgeschirmten Handschuhkasten, wird das Innerste der Kapsel frei gelegt. Darin befinden sich die noch vollkommen ursprünglichen Asteroidenstückchen. Denn auch wenn täglich unzählige Meteoriten auf die Erde herabprasseln – sie alle verändern ihre Form und Zusammensetzung auf Grund der hohen Temperaturen beim Durchqueren der Atmosphäre.

Asteroiden sind Überbleibsel aus der Entstehungszeit des Sonnensystems. Die Proben werden deswegen – so die Hoffnung der Wissenschaftler – Aufschluss darüber geben, wie es damals beschaffen war und welche Aminosäuren sowie anderen chemischen Verbindungen vorhanden waren, die für biologische Vorgänge wesentlich sind. »Das O in OSIRIS-REx verweist auf den Ursprung des Lebens«, erklärt der leitende Forscher der Mission, Dante S. Lauretta von der University of Arizona. »Wir wollen verstehen, welche Rolle solche kohlenstoffreichen Asteroiden dabei gespielt haben, die Bausteine des Lebens auf die Erde zu bringen.«