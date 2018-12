Asteroidenforschung: Wasser auf dem Asteroiden Bennu aufgespürt

Kohlige Chondriten wirken auf den ersten Blick wie Bruchstücke von Steinkohle, da sie mehrere Prozent an freiem festen Kohlenstoff enthalten, der die Gesteine schwarz färbt. Von ihnen ist zudem bekannt, dass sie chemisch gebundenes Wasser enthalten, das sich durch Aufheizen im Labor freisetzen lässt. Die Gehalte liegen bei mehreren Prozent. Die Spektren von Bennu belegen, dass in dessen Gesteinen Tonminerale vorkommen, in deren Kristallstrukturen das Wasser in Form von Hydroxyl-Ionen eingebunden ist. Derartige Minerale entstehen auf der Erde durch chemische Alteration mit flüssigem Wasser von Kristallen beispielsweise aus der Gruppe der Olivine oder Pyroxene.

Allerdings ist der winzige Bennu viel zu klein, um heutzutage in seinen Gesteinen flüssiges Wasser zu enthalten. Bennu ist aber nur ein kleines Bruchstück eines einstmals sehr viel größeren Himmelskörpers, der zwischen den Bahnen von Mars und Jupiter die Sonne umrundete. Kurz nach seiner Entstehung vor mehr als 4,5 Milliarden Jahren war dieser Himmelskörper warm genug, dass Wasser in flüssiger Form durch seine Gesteine zirkulieren konnte und dabei die Minerale veränderte. Bennu ist also ein Zeuge dieses urzeitlichen Vorgangs.

Während ihrer dichten Anflüge gelangen OSIRIS-REx scharfe Detailaufnahmen von Bennu, die Oberflächeneinzelheiten von wenigen Dutzend Zentimetern Durchmesser enthüllen. Bennu präsentiert sich dem Betrachter als ein wirrer Schutthaufen aus Gesteinsbruchstücken sehr unterschiedlicher Größen. Manche von ihnen sind wirklich groß und erreichen Ausdehnungen von mehr als 50 Metern. Ein besonders auffälliger von ihnen befindet sich nicht weit vom Südpol entfernt und wurde vom Chefwissenschaftler der Mission, Dante Lauretta, scherzhaft als Bennus Pickel bezeichnet. Das Gesteinsmaterial von Bennu hat keine sehr hohe Dichte, die Forscher bestimmten einen Mittelwert von 1,2 Gramm pro Kubikzentimeter. Somit dürfte Bennu aus bis zu 40 Prozent leerem Raum bestehen, der sich zwischen einzelnen Gesteinsbrocken befindet. Zudem könnte auch das Gestein selbst porös sein.