Palimpsest: Die Entdeckung der ältesten bekannten Himmelskarte

Ein Student entdeckte den Text

Fachleute gingen bisher davon aus, dass der ältere Text auf dem Palimpsest ebenfalls christlichen Inhalts war. Doch dann gab 2012 der Bibelwissenschaftler Peter Williams von der University of Cambridge seinen Studierenden die Aufgabe, die Seiten des Codex eingehend zu untersuchen. Dabei entdeckte einer von ihnen, Jamie Klair, unerwartet eine Passage in griechischer Sprache, die meist dem Astronomen Eratosthenes (zirka 276–194 v. Chr.) zugeschrieben wird. 2017 analysierten Forschende der Early Manuscripts Electronic Library im kalifornischen Rolling Hills Estates und der University of Rochester in New York die Seiten mit Hilfe der Multispektralfotografie. Von jedem Blatt fertigten sie 42 Fotografien an, jeweils in unterschiedlichen Wellenlängenbereichen des Lichts. Abschließend ließen sie Computeralgorithmen nach dem verborgenen Text suchen.

Auf neun Folios fanden sich astronomische Texte, die – gemäß einer Radiokohlenstoffdatierung und dem Schriftstil – wahrscheinlich im 5. oder 6. Jahrhundert auf die Pergamente übertragen wurden. Sie enthalten Mythen des Eratosthenes über den Ursprung der Sterne und Teile eines berühmten Gedichts aus dem 3. Jahrhundert v. Chr. namens »Phainomena« (Himmelserscheinungen), in dem Sternkonstellationen beschrieben sind. Als Williams die Bilder während eines Corona-Lockdowns wieder einmal durchsah, fiel dem Philologen etwas Ungewöhnliches auf. Er setzte sich umgehend mit dem Wissenschaftshistoriker Victor Gysembergh vom CNRS in Paris in Verbindung. »Ich war von Anfang an sehr aufgeregt«, sagt Gysembergh. »Es war sofort klar, dass wir hier Sternkoordinaten vorliegen hatten.«

Die erhaltene Passage, die Gysembergh und sein Kollege Emmanuel Zingg von der Pariser Sorbonne Université entziffert haben, ist etwa eine Seite lang. Darin sind die Koordinaten des Sternbilds Corona Borealis, der Nördlichen Krone, angegeben. Mehrere Indizien deuten darauf hin, dass die Daten von Hipparchos stammen; etwa wegen der eigenwilligen Art und Weise der Formulierung. Entscheidend ist aber, dass die Forscher die präzisen Messungen genau datieren können: Auf Grund des Phänomens der Präzession, einer sehr langsamen Richtungsänderung der Erdachse, verschieben sich die Positionen der »Fixsterne« am Himmel ganz allmählich – jedenfalls von der Erde aus gesehen. Die Forscher nutzten nun dieses Phänomen, um festzustellen, wann der antike Astronom seine Beobachtungen gemacht haben muss. Ihr Ergebnis: Die Koordinaten passen ungefähr in die Zeit um 129 v. Chr. Damals lebte auch Hipparchos.