Persönlichkeit: Wie kann ich mich ändern?

Ein bisschen ordentlicher werden, anderen offener gegenübertreten oder die eigene Schüchternheit überwinden: Die meisten Menschen würden gerne etwas an sich ändern. Doch, was in der Theorie leicht klingt, ist in der Praxis oft schwierig. Schließlich bringt jeder ein individuelles Set an Wesensmerkmalen mit, das ihn ausmacht. Können wir überhaupt so einfach aus unserer Haut?

Etwa bis zur Jahrtausendwende hätten Psychologinnen und Psychologen das bezweifelt. Sie hielten die Persönlichkeit bei Erwachsenen bis dahin für mehr oder weniger unveränderlich. Egal, was man tut, im Grunde bleibt man doch, wer man ist, lautete damals das Kredo. Mittlerweile haben viele Experten ihre Meinung allerdings geändert: Neue Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass Wesenszüge keineswegs in Stein gemeißelt sind.

Wissenschaftler konnten zeigen, dass das, was wir erleben, beeinflusst, wie wir langfristig denken, fühlen und handeln. Bestimmte Strategien und Reaktionsmuster gehen mit der Zeit in Fleisch und Blut über und können unsere Eigenschaften verändern. So lässt das Arbeitsleben Menschen zum Beispiel im Schnitt über die Jahre hinweg pflichtbewusster werden, denn gewissenhaftes Verhalten wird hier immer wieder von Neuem begünstigt und belohnt. Sozialer Druck – regelmäßig ausgeübt – kann so nach und nach tiefe Rillen im Persönlichkeitsprofil hinterlassen.

»Auch jenseits der 30 gibt es noch Spielraum« (Cornelia Wrzus, Psychologin)

Lebenserfahrungen, Wegbegleiter und gesellschaftliche Normen formen den Charakter weit über die Kindheit hinaus. »Auch jenseits der 30 gibt es noch Spielraum«, sagt Cornelia Wrzus. Sie ist Professorin für Psychologische Alternsforschung an der Universität Heidelberg und ergründet dort, wie sich die Persönlichkeit über die Zeit entwickelt. Dass wir uns auch als Erwachsene noch verändern, heißt jedoch nicht, dass eine introvertierte Person plötzlich zum Mittelpunkt jeder Party wird. »Wir bewegen uns da in einem Rahmen, den unsere genetischen Voraussetzungen vorgeben. Wenn man beispielsweise schon rein körperlich schneller auf Stress reagiert, wird man eine gewisse Sensibilität nie ganz ablegen.«