Planetenlauf im Februar: Letzte Chance für die Venus

Jupiter wandert, –1,7 mag hell, ostwärts durch das Sternbild Widder. Er steht damit am Abendhimmel: Am 1. Februar geht der Riesenplanet um 01:09 Uhr MEZ, am Monatsende bereits um 23:37 Uhr unter. Damit bleiben Ende Februar rund drei Stunden für eine sinnvolle Beobachtung des Planeten bei ausreichender Horizont­höhe. Im Teleskop erscheint Jupiter unter einem Winkel von etwa 38 Bogensekunden, gemessen am Äquator. Vielleicht eine gute Idee, noch einmal einen Blick auf den Großen Roten Fleck zu werfen: Im November 2023 war dessen Größe auf nur noch rund 12 500 Kilometer geschrumpft – der kleinste Wert seit Beginn der regelmäßigen Beobachtungen dieses Sturmsystems vor mehr als 150 Jahren. Wie mag dieser für Jupiter so charakteristische Fleck nach der Konjunktion des Planeten im Mai 2024 aussehen? Der Mond passiert Jupiter vom 14. auf den 15. Februar nördlich.

Saturn lässt sich in der ersten Februarwoche noch tief am Westhorizont in der Abenddämmerung ausmachen, eine sinnvolle Beobachtung des 1,0 mag hellen Planeten ist aber nicht mehr möglich. Er erreicht am 28. Februar seine Konjunktion und ist daher spätestens ab der Monatsmitte unsichtbar.

Uranus hält zusammen mit Jupiter tapfer die Stellung und ist weiterhin am Abendhimmel zu sehen. Der 5,8 mag helle Planet hält sich im östlichen Teil des Sternbilds Widder auf; am 15. Februar geht er 01:16 Uhr MEZ unter. Um den schwachen Planeten zu finden, hilft auch im Februar das Duo aus Jupiter und den Plejaden: Uranus befindet sich nahe der Mitte der Verbindungslinie zwischen dem Planeten und dem Sternhaufen.