Frust in der Wissenschaft: Auf ewig Postdoc

© Nature; Nordling, L.: Falling behind: postdocs in their thirties tire of putting life on hold . Nature 622, 2023; Bearbeitung: Spektrum der Wissenschaft (Ausschnitt) Postdoc-Zeit entzaubert | Je älter die befragten Postdocs waren, desto negativer bewerteten sie ihre Arbeit sowie ihre Karriereaussichten.

Das Leben auf Eis gelegt

Dass diese Erwartungen nicht erfüllt werden können, belastet Postdocs, wenn sie älter werden, sagt Faredin Alejevski. Er ist selbst um die 30 und Postdoc in der Neurowissenschaft an der École Normale Supérieure in Paris. Von ihm werde erwartet, dass er Abende und Wochenenden opfere sowie sein Sozialleben und seinen Urlaub vernachlässige – und das alles für eine Karriere, die keine Garantien bietet, berichtet er. Die befristeten Verträge hinderten ihn und andere daran, sich niederzulassen und eine Familie zu gründen, sagt er. »Wir haben das Gefühl, dass wir unser Leben aufschieben.«

Als das »Nature«-Team die Ergebnisse seiner Umfrage mit Postdocs in ihren Dreißigern auf der ganzen Welt diskutierte, zeigte sich, dass bei vielen die Unzufriedenheit zu wachsen scheint. »Ich erkenne mich selbst in den Daten wieder«, sagt Petra Heřmánková, eine tschechische Archäologin, die an der Universität Aarhus in Dänemark arbeitet. Wie Chevalier und Altinli ist sie beruflich viel umgezogen: Sie hat in Prag promoviert, dann eine Postdoc-Stelle im australischen Sydney absolviert, gefolgt von einer zweiten Postdoc-Stelle in Dänemark. Im August 2023 ist sie eine dreijährige Assistenzprofessur in Aarhus angetreten. Obwohl sie sagt, dass diese Stelle »mehr hermacht« als eine Postdoc-Stelle, sind die Chancen auf eine Festanstellung nicht größer. Wenn ihr Vertrag ausläuft, wird sie 40 Jahre alt sein.

Man zahle einen emotionalen Preis dafür, in permanenter Unbeständigkeit zu leben, sagt Heřmánková: Einfache Dinge, wie die Tatsache, dass man keine Besitztümer anhäufen kann, beginnen nach einer Weile schwer zu wiegen. »Als ich Australien verließ, hatte ich nur zwei Koffer und einen Rucksack dabei. Seit 2015 habe ich keinen Fernseher mehr«, sagt sie. Sie konnte sich auch kein Haus kaufen, und da die Immobilienpreise sowohl in Dänemark als auch in der Tschechischen Republik schneller steigen als die Gehälter, ist sie sich nicht sicher, ob sie dazu jemals in der Lage sein wird. Allerdings haben sie und ihr tschechischer Ehemann Anfang dieses Jahres ein Baby bekommen. Um eine Familie zu gründen, habe sie »immer auf mehr Beständigkeit und Stabilität gewartet«, sagt Heřmánková. Als sie aber merkte, dass dieser Fall nicht eintreten würde, »haben wir beschlossen, es einfach zu tun«.

Schwanger und befristet beschäftigt

»Es ist ein großer Unterschied, ob man in seinen Zwanzigern oder in seinen Dreißigern ist«, sagt auch der 32-jährige Marc Van Goethem, ein südafrikanischer Bioinformatiker, der seine Postdoc-Laufbahn 2018 am Lawrence Berkeley National Laboratory in Berkeley, Kalifornien, begann. Das Leben als Junior-Postdoc sei großartig gewesen, erinnert er sich. »Ich habe tolle Sachen veröffentlicht und genoss das Leben in Amerika.« Dann kam die Covid-19-Pandemie, und er zog aus gesundheitlichen Gründen zurück nach Südafrika, wo seine Frau mit ihrem ersten Kind schwanger wurde.