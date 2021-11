Raumfahrt: Die Wiederentdeckung der Venus

Der aufschlussreichste Hinweis auf die Ursachen ist der erhöhte Gehalt an schwerem Wasser in der Atmosphäre. Die Erkenntnis geht auf die 1978 eingesetzte Pioneer-Sonde zurück. Schweres Wasser ist eine seltenere Variante des H 2 O-Moleküls, die statt Wasserstoff Deuteriumatome enthält, die ein zusätzliches Neutron tragen. Da es massereicher ist, kann es nicht so leicht verdampfen und in den Weltraum entweichen. Möglicherweise ist der Überschuss auf der Venus das Relikt eines Ozeans, der den Planeten vor Äonen bedeckte. Das Schicksal des Wassers könnte ein Schlüssel dafür sein, herauszufinden, was mit der Venus passiert ist. Laut Garvin war die Venus vielleicht nicht immer so lebensfeindlich wie heute, sondern ist lediglich »eine ehemals feuchte Welt, die ihre Ozeane verloren hat«. Aber wie?

Auf Grund der bislang spärlichen Daten lässt sich die Frage, wie so viele weitere zur Venus, noch nicht beantworten. Es gibt jedoch Modelle, die plausible Erklärungen liefern, und sie waren die Grundlage für Pläne, mit welchen Messungen Missionen wie VERITAS und DAVINCI+ die Ansätze untermauern könnten. Beispielsweise hat ein Team um Michael Way vom Goddard Institute for Space Studies der NASA in den letzten Jahren mit Hilfe detaillierter Computersimulationen die mögliche Vergangenheit der Venus untersucht.

Ways Berechnungen zufolge könnte die langsam, aber stetig immer leuchtkräftigere junge Sonne der frisch entstandenen Venus zum Verhängnis geworden sein. Womöglich hat sie den Planeten so stark erhitzt, dass jegliches Wasser nur noch als Dampf existieren konnte. Wasserdampf ist ein wirkungsvolles Treibhausgas und hätte die Temperaturen schnell weiter ansteigen lassen, verstärkt durch die Auswirkungen von Kohlendioxid, das aus Magma überall auf dem Planeten entwich. Wenn die Sonne der Übeltäter in der Klimageschichte der Venus war, dann war der Planet »vom ersten Tag an dem Tode geweiht«, urteilt Michael Way.

Es könnte aber auch einen ganz anderen Bösewicht gegeben haben. Way hat Vulkane in Verdacht. Sie nehmen großen Einfluss auf alles, was auf der Oberfläche eines Planeten geschieht, von der Entwicklung der Atmosphäre bis zum Schicksal der Ozeane. In der irdischen Vergangenheit haben Ausbrüche mehrmals komplette Kontinente in Mitleidenschaft gezogen und über Hunderttausende oder sogar Millionen von Jahren enorme Mengen an Treibhausgasen in den Himmel geschleudert. Das hat Massenaussterben verursacht oder zumindest dazu beigetragen. Auf der Erde haben sich solche Eruptionen isoliert voneinander ereignet und nach und nach ihre markanten Spuren in der geologischen Geschichte hinterlassen. Hätten mehrere davon gleichzeitig stattgefunden, wäre vielleicht genug Kohlendioxid frei geworden, um Ozeane zu verdampfen, die Atmosphäre mit Hitze stauendem Wassergas zu füllen und einen nicht umkehrbaren Rückkopplungsmechanismus in Gang zu setzen, der die Welt dauerhaft in einen Glutofen verwandelt hätte. Unter Umständen ist genau das auf der Venus passiert.