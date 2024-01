Quantum Machine Learning: KI + Quanten = Revolution?

»Das hat das Ziel einer exponentiellen Quantenbeschleunigung für eine praktische Anwendung in die Ferne gerückt« Scott Aaronson, Informatiker

Doch dann entwickelte die damals 18-jährige Tang, die an der University of Texas in Austin studierte, ein Programm, das fast genauso schnell war, aber auf einem normalen Computer lief. Das war ein herber Schlag: Die Quantenempfehlung war ein seltenes Beispiel für einen Algorithmus, der bei einem praktischen Problem einen erheblichen Geschwindigkeitszuwachs zu bieten schien. »Tangs Arbeit hat das Ziel einer exponentiellen Quantenbeschleunigung für ein praktisches maschinelles Lernproblem noch weiter in die Ferne gerückt«, sagt der Quantencomputerforscher Scott Aaronson, der Tangs Betreuer an der University of Austin war. Tang, jetzt an der University of California in Berkeley, sagt, dass sie weiterhin ziemlich skeptisch sei gegenüber Behauptungen über eine signifikante Quantenbeschleunigung beim maschinellen Lernen.

Der dünnste aller Strohhalme

Ein vielleicht noch größeres Problem ist, dass sich klassische Daten und Quantenberechnungen nicht immer gut vertragen. Grob gesagt, besteht eine typische Berechnung von Quantencomputern aus drei Hauptschritten. Zunächst werden die einzelnen Speichereinheiten, die so genannten Qubits, in einen verschränkten Quantenzustand versetzt. Anschließend führt der Computer eine Reihe von Operationen durch, die das quantenmechanische Analogon zu den logischen Operationen auf klassischen Bits darstellen. Im dritten Schritt liest der Computer das Ergebnis aus, indem er beispielsweise den Zustand eines einzelnen Qubits misst, das Informationen über die durchgeführte Quantenoperation enthält.

Algorithmen für maschinelles Lernen wie der von Harrow, Hassidim und Lloyd versprechen, den zweiten Schritt (die Quantenoperationen) zu beschleunigen. In vielen Anwendungen könnten sich jedoch der erste und der dritte Schritt als extrem langsam erweisen und damit die Vorteile wieder zunichtemachen.

Der erste Initialisierungsschritt erfordert, »klassische« Daten auf den Quantencomputer zu übertragen und sie in einen Quantenzustand umzuwandeln, was oft lange dauert. Da die Quantenphysik von Natur aus probabilistisch ist, enthält der dritte Schritt, das Auslesen, oft ein Element der Zufälligkeit. In diesem Fall muss der Computer alle drei Schritte mehrfach wiederholen und die Ergebnisse mitteln, um eine endgültige Antwort zu liefern.

»Wir hoffen, Korrelationen in den Daten aufzuspüren, die mit klassischen Algorithmen nur sehr schwer zu erkennen wären« Karl Jansen, Physiker

Wenn die Daten endlich in einem endgültigen Quantenzustand sind, könnte es laut dem Quantencomputer-Forscher Nathan Wiebe von der University of Washington außerdem sehr lange dauern, bis schließlich eine Antwort herauskommt. »Wir können die Informationen nur aus den dünnsten Strohhalmen saugen«, sagte Wiebe auf einem Workshop für maschinelles Quantenlernen im Oktober 2023.

»Wenn man Forscher fragt, für welche Anwendungen Quantencomputer gut sein werden, lautet die Antwort fast immer: ›Wahrscheinlich nicht für klassische Daten‹«, sagt Schuld. »Bisher gibt es keinen wirklichen Grund zu glauben, dass klassische Daten Quanteneffekte benötigen.«