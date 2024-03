Rydberg-Konstante: Eine fundamentale Größe der Physik erhält ein Update

Dazu brachten Scheidegger und Merkt das Elektron in den so genannten Rydberg-Zustand. In diesem angeregten Zustand ist das Elektron sehr weit vom Atomkern entfernt und einigermaßen instabil. Indem sie das Atom mit elektrischen Feldern kontrollierten, konnten die Autoren die Stabilität des Elektrons erhöhen und die Energie, die das Elektron bei diesem Sprung absorbiert, genau messen. Die Energie, die benötigt wird, um das Elektron vollständig aus der Hülle zu entfernen, wird auch als Ionisierungsenergie bezeichnet und ist über die Rydberg-Konstante mit dem Protonenradius verknüpft.

Der gewählte Startpunkt des Elektrons auf dem so genannten 2S-Energieniveau nahe dem Kern ist allerdings sehr wohl von der Größe des Protons abhängig. Um diesen Einfluss zu eliminieren, verwendeten Scheidegger und Merkt den Wert des so genannten Lamb-Verschiebungsübergangs, der vom Energieniveau 2S auf das Energieniveau 2P 1/2 erfolgt und von einer Gruppe in Kanada im Jahr 2019 gemessen wurde. Indem sie diesen Wert zu ihrer Messung hinzuaddierten, bestimmten sie effektiv den Übergang vom 2P 1/2 -Zustand zum hochangeregten Rydberg-Zustand – und dieser ist unabhängig von der Größe des Protons. Die Forscher erhalten mit ihrer Methode einen Wert für die Rydberg-Konstante von 3 289 841 960 194(40) kHz sowie einen Protonenradius von 0,822 Femtometern.

Nun hängt aber die Zuverlässigkeit der Messung von Scheidegger und Merkt davon ab, wie exakt der Wert für die Lamb-Verschiebung in der Vergangenheit ermittelt wurde. Daraus lässt sich schließen, dass noch einiges zu tun bleibt, bevor der wahre Wert der Rydberg-Konstante und damit die tatsächliche Größe des Protons zweifelsfrei feststehen.