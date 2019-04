Mobilfunk: Krebs durch 5G?

Unter diesen Umständen der »variablen Strahlausbildung«, wie Bornkessel es ausdrückt, wird es zur Herausforderung, genau zu messen, ob die Grenzwerte im Bereich solcher Sender eingehalten werden. Im gerichteten Strahl ist die Intensität dann vermutlich höher als heute im Empfangsbereich. »Aber das eigene Telefon sendet umso weniger, je besser die Verbindung ist«, sagt der Experte aus Ilmenau, der an solchen Messverfahren forscht. Die Situation wird also deutlich komplexer.

Eine weitere Frage ist die künftige Verwendung hoher Frequenzen, über deren Effekt auf die Gesundheit die Forschung noch nicht so viel weiß. Es gebe »rund 200 experimentelle Studien zu Millimeterwellen im Bereich von 30 bis 100 Gigahertz«, sagt Sarah Drießen, die an einer Literaturdatenbank mitarbeitet. »Im Gegensatz dazu haben wir mehr als 1200 experimentelle und knapp 300 epidemiologische Studien in dem deutlich enger gefassten Frequenzbereich der bisherigen Mobilfunkanwendungen.«

Wie viel weiß man über die Wirkung der Strahlung?

Die Millimeterwellen, so viel ist klar, können nicht tief in den Körper eindringen. Das bedeutet einerseits, dass Schäden an inneren Organen eigentlich ausgeschlossen sind, andererseits bleibt aber auch die ganze absorbierte Energie in der Haut oder der Hornhaut des Auges. »Dass sich hier das Gewebe übermäßig erwärmt, wird durch die Empfehlungen der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (ICNIRP) ausgeschlossen«, versichert Alexander Lerchl. Sein Kollege Achim Enders von der Universität Braunschweig ergänzt: Zwar beruhten »die heutigen Grenzwertbestimmungen teilweise auf Extrapolationen. Diese Extrapolationen sind wissenschaftlich aber sehr gut begründet, einen auch nur annähernd seriösen wissenschaftlichen Hinweis auf weiter gehende Effekte gibt es nicht.«

Von kritischen Wissenschaftlern und Vertretern der Organisation »Diagnose Funk« werden indes alte Papiere aus dem Kalten Krieg von Sowjet- und CIA-Experten diskutiert. Neuere Studien greifen sich einzelne Aspekte heraus, etwa dass Schweißkanäle in der Haut angeblich als Antennen wirken, oder ziehen Untersuchungen ganz unterschiedlicher Qualität und Machart zu einem vernichtenden Gesamturteil zusammen. Seit Herbst 2017 fordern auf dieser Basis fast 230 Ärzte und andere Fachleute ein Moratorium für den 5G-Ausbau. Ihnen gilt die von Lerchl zitierte Organisation ICNIRP als unzuverlässig und zu industrienah.

Vielfach wird auch der vorherige Beweis verlangt, dass die Strahlung unschädlich sei – den aber kann die Wissenschaft prinzipiell nicht erbringen. Sie vermag höchstens zu zeigen, dass mit ihren besten Methoden kein Effekt zu erkennen ist.

Was fehlt: Eine Kontrollgruppe und ein Beweis

Ein ernstes Problem ist dabei, dass es praktisch keine unbelasteten Kontrollpersonen für epidemiologische Studien mehr gibt. Solche Untersuchungen vergleichen üblicherweise zwei Gruppen von Menschen, die sich nur in der empfangenen Strahlung unterscheiden und einander sonst ähneln. Schon vor Einführung von Sendern mit 26 oder mehr Gigahertz aber sind fast alle Menschen in Industrieländern ständig dem Mobilfunk, WLAN, Bluetooth, digitalem Fernsehen und anderen Funksignalen ausgesetzt. Das eigene Handy ist dabei in der Regel der Sender, der am meisten zur Dosis beiträgt.

Ein weiteres Beispiel dafür, wie dysfunktional die wissenschaftliche Debatte oft ist, liefert der Krebsverdacht gegen die zurzeit genutzte Handystrahlung. Mehrere Studien haben als signifikantes, also statistisch zuverlässiges Ergebnis erbracht, dass der langjährige, intensive Gebrauch von Mobiltelefonen das Risiko von Gliomen, seltenen Hirntumoren, um ein Drittel bis zur Hälfte steigert. Eine dieser Untersuchungen stammte vom Interphone-Verband, der Anfang des Jahrtausends in 13 vor allem europäischen Ländern Studien durchführte. Die Gruppe selbst erklärte zum Abschluss, ihre Daten zeigten keine Gefahr durch Handystrahlen. Das 2010 im Endbericht veröffentlichte Teilergebnis für langjährige Nutzer jedoch lautete anders. Es war schon damals in der Forschergruppe selbst umstritten und tauchte bei anders angelegten Auswertungen einiger Autoren nicht mehr auf.

Die Interphone-Kollaboration wurde damals von der Internationalen Krebsforschungsagentur IARC in Lyon koordiniert, die Mobilfunkstrahlung daraufhin als »womöglich Krebs erregend« klassifizierte. Bis heute wird die Verbindung von langjährigem Gebrauch und Hirntumoren in so genannten Metastudien bestätigt, die Daten etlicher Einzeluntersuchungen zusammen auswerten. Viele Wissenschaftler bemerken allerdings, dass neben dem Interphone-Verbund nur noch der schwedische Forscher Lennart Hardell von der Uniklinik Örebro Ergebnisse erzielt, die eine Förderung der Hirntumoren belegen. Er liegt seit Jahren mit den anderen Wissenschaftlern in erbittertem Streit. Der Schwede gehört zu den Autoren des Aufrufs zum 5G-Moratorium.

Krebs durch Handystrahlung?

Aufgeheizt wird diese Debatte aus der Vergangenheit durch die Untersuchungen im amerikanischen National Toxicology Program (NTP), die im November 2018 veröffentlicht wurden. Hier haben Forscher große Gruppen von Nagetieren (Mäuse und Ratten) mit Mobilfunkwellen bestrahlt: 900 Megahertz, das ist die Basisfrequenz im Netz der zweiten Generation (GSM, D-Netz). Männliche Ratten bekamen dadurch Tumoren am Herzen – dieses Organ hatte in der Debatte bisher noch kaum eine Rolle gespielt. Insgesamt lebten die bestrahlten Labortiere allerdings länger als die Versuchsgruppe: Die Funkwellen hatten eine typische Nierenkrankheit gebremst.

Die Dosis für die Nager war hoch: Im ganzen Käfig herrschte zwei Jahre lang neun Stunden am Tag eine Strahlung, die im Bereich von 1,5 bis 6,0 Watt pro Kilogramm Körpergewicht lag. Die Spanne übersteigt einerseits den vom Bundesamt für Strahlenschutz verkündeten Richtwert für die Belastung im Kopf telefonierender Menschen von 2,0 Watt pro Kilogramm. Andererseits soll die Dosis bezogen auf die Masse des ganzen Körpers laut BfS bei höchstens 0,08 Watt pro Kilogramm liegen, also um den Faktor 25 niedriger sein, damit dieser die erzeugte Wärme in kleinen Bereichen schnell abführt.

Das konnten die Ratten nicht. Die Wissenschaftler im NTP begründen das damit, dass sie den Nagern ja kein Handy an den Kopf oder andere Körperteile binden konnten und sicherstellen mussten, dass die Dosen den Verhältnissen beim Menschen entsprachen. Ihre Kritiker hingegen monieren, die Tiere hätten keine Chance gehabt, die Überhitzung abzubauen. Darum sei das Ergebnis wertlos. »Das ist ja schon fast ein Problem für das Tierschutzrecht, wenn man die Ratten solchen Dauerdosen aussetzt«, sagt Alexander Lerchl.

Strahlung als Zivilisationsrisiko

Mit den Untersuchungen und dem Streit setzt sich ein Muster fort, das die Frage nach gesundheitlichen Folgen der Funktechnik seit Jahrzehnten beherrscht: Die Fachleute reden aneinander vorbei. Viele Studien – dieser Eindruck drängt sich auf – sollen gar nicht die Sache klären, sondern die eigene Position bestätigen, und jedes Ergebnis bietet genügend Angriffsfläche, so dass die Gegenseite es in der Luft zerfetzen kann.

Derweil beharrt die Mobilfunkindustrie mit ihrem Milliardenumsätzen darauf, dass der Technik nichts anzulasten sei, die Politik fördert den Ausbau der Netze als Investition in den Industriestandort, und die Kunden nutzen freudig die Möglichkeiten der drahtlosen Kommunikation. Am Ende ist Mobilfunk ein Zivilisationsrisiko wie der Autoverkehr, das die meisten achselzuckend verdrängen. Das wird vermutlich bei 5G kaum anders laufen.