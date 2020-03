Astrophysik: Schwarzes Loch könnte Rekordexplosion ausgelöst haben

Schwarze Löcher im Zentrum von Galaxien sind berühmt für ihren unersättlichen Hunger. Alles, was ihnen zu nahe kommt, verschwindet auf kurz über lang in ihrem Inneren. Weniger bekannt ist eine andere Eigenart der dunklen Giganten: Während üppiger Mahlzeiten schleudern sie polwärts extrem energiereiche Bündel aus Strahlung und Materie ins All. Diese Jets können sich viele Lichtjahre weit ausbreiten – und ober- und unterhalb einer Galaxie riesige Blasen leuchtender Materie hinterlassen.

Nun wollen Astronomen Indizien für ein besonders mächtiges Ereignis dieser Art aufgespürt haben. Die Europäische Weltraumagentur ESA spricht gar von »der mächtigsten Explosion im bekannten Universum«. Sie soll etwa 390 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt stattgefunden haben, in einem Supercluster namens Ophiuchus. Er besteht aus tausenden Galaxien, zwischen denen sich dünn verteiltes Gas befindet.

Bereits 2016 hatten Astronomen dort mit dem Röntgenteleskop Chandra eine sonderbare Struktur entdeckt: Am Rand einer ausgedehnten Wolke warmen Gases gibt es eine ungewöhnlich scharfe Grenze, die eine Delle in die Wolke zu schneiden scheint. Jetzt ist klar, was sich auf der anderen Seite der Grenze befindet. Es scheint sich um eine riesige Blase kälteren Gases zu handeln, wie Beobachtungen mit Radioteleskopen zeigen.

Sie erinnert die Forscher stark an jene »Radioblasen«, die sich oberhalb und unterhalb von manchen Galaxienkernen bilden, wenn darin ein Schwarzes Loch immer wieder Materie ins All schleudert. Etwas Vergleichbares könnte vor langer Zeit auch im Ophiuchus-Galaxienhaufen passiert sein, spekuliert das Team um Simona Giacintucci vom Naval Research Laboratory in Washington, D. C.