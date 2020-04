Ozonschicht: Seltenes Ozonloch öffnet sich über der Arktis – und es ist groß

»Das übertrifft jeden Ozonverlust, den wir in der Vergangenheit gesehen haben«

(Markus Rex, Atmosphärenforscher)

Die Forscher messen die Ozonwerte, indem sie Wetterballons von den Beobachtungsstationen rund um die Arktis aufsteigen lassen. Einschließlich des Eisbrechers Polarstern, der für eine einjährige Expedition im Meereis eingefroren ist. Ende März haben diese Ballons einen Rückgang von Ozon von 90 Prozent in 18 Kilometer Höhe gemessen – das liegt mitten in der Ozonschicht. Wo die Ballons normalerweise etwa 3,5 Teile pro Million Ozon detektieren würden, registrierten sie nur etwa 0,3 Teile pro Million, sagt Rex. »Das übertrifft jeden Ozonverlust, den wir in der Vergangenheit gesehen haben«, stellt er fest.

In der Arktis gab es 1997 und 2011 einen Ozonabbau, aber der diesjährige Verlust scheint diese zu übertreffen. »Wir haben mindestens so viel Verlust wie 2011, und es gibt einige Anzeichen dafür, dass es mehr als 2011 sein könnte«, sagt Gloria Manney, eine Atmosphärenwissenschaftlerin bei NorthWest Research Associates in Socorro, New Mexico. Sie arbeitet mit einem NASA-Satelliteninstrument, das Chlor in der Atmosphäre misst, und sagt, dass in den kommenden Tagen noch eine ganze Menge Chlor zum Abbau von Ozon zur Verfügung steht.

Ist es gefährlich?

Die Dinge wären in diesem Jahr viel schlimmer gewesen, wenn sich die Nationen nicht 1987 zusammengeschlossen hätten, um das Montrealer Protokoll zu verabschieden, den internationalen Vertrag, der die Verwendung von Ozon abbauenden Chemikalien auslaufen lässt, sagt Paul Newman, ein Atmosphärenwissenschaftler im Goddard Space Flight Center der NASA in Greenbelt, Maryland. Das Ozonloch in der Antarktis befindet sich nun auf dem Weg der Erholung – das Ozonloch im letzten Jahr war das kleinste, das jemals registriert wurde –, doch es wird Jahrzehnte dauern, bis die Chemikalien vollständig aus der Atmosphäre verschwunden sind.

Das arktische Ozonloch ist keine Gesundheitsgefahr, da die Sonne in hohen Breitengraden erst beginnt, über den Horizont zu steigen, sagt Rex. In den kommenden Wochen besteht eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass das Loch über stärker besiedelte Gebiete in niedrigere Breitengrade abdriftet – in diesem Fall müssen die Menschen möglicherweise Sonnenschutzcreme auftragen, um einen Sonnenbrand zu vermeiden. »Es wäre nicht schwer, damit umzugehen«, sagt Rex.

Die nächsten paar Wochen sind entscheidend. Da die Sonne zunehmend höher steht, haben die Temperaturen in der Region des Ozonlochs bereits begonnen zu steigen, sagt Antje Inness, eine Atmosphärenwissenschaftlerin des Europäischen Zentrums für mittelfristige Wettervorhersagen in Reading, Großbritannien. Das Ozon könnte sich bald erholen, wenn der Polarwirbel in den kommenden Wochen auseinanderbricht.

»Im Moment beobachten wir nur gespannt, was passiert«, sagt Ross Salawitch, ein Atmosphärenforscher an der University of Maryland in College Park. »Das Spiel ist noch nicht ganz vorbei.«

Dieser Artikel ist im Original mit der Überschrift »Rare ozone hole opens over Arctic – and it's big« in »Nature« erschienen.