Kriminalität: Über den Sinn und Unsinn von Haftstrafen

Doch der Wunsch nach Vergeltung spielt weiterhin eine Rolle. Wenn Laien im Labor den Richter spielen und ein Strafmaß für fiktive Fälle aussprechen sollen, folgen sie fast ausschließlich dem Prinzip der »verdienten Strafe«, wollen also ein erlebtes Ungleichgewicht wieder ins Lot bringen. Um die sozialen Konsequenzen ihres Schuldspruchs kümmern sie sich wenig. Die chilenische Psychologin Monica Gerber interessierte sich dafür, weshalb der Wunsch nach drakonischen Strafen derart verbreitet ist. Dafür ließ sie drei beliebte Erklärungsansätze gegeneinander antreten: erstens die Angst, selbst zum Opfer von Straftaten zu werden, zweitens die Sorge um Anstand und Moral in der Gesellschaft und drittens ein Weltbild, das als »rechter Autoritarismus« bekannt ist. Gemeint ist die Überzeugung, Menschen sollten eingespielte Traditionen stets befolgen und sich den Weisungen der Machthabenden beugen. Gerber testete die drei Modelle an den Daten einer aufwändigen Interviewstudie von Scotland Yard mit 20 000 Befragten sowie einer kleineren eigenen Erhebung unter Londoner Studierenden. In beiden Fällen war das Ergebnis ähnlich: Ängste um die private Sicherheit oder die der Gemeinschaft spielten nur eine kleine Rolle. Allein die autoritären Einstellungsmuster sagten maßgeblich voraus, wie sehr sich eine Person für harsche Strafen einsetzt. Was also oft mit persönlichen Sorgen begründet wird, scheint vielmals eher eine Frage der politischen Einstellung zu sein.

Beugt eine Haft weiteren Straftaten vor?

Die Laien sind offenbar mehr vom »heißen« Wunsch nach Vergeltung getrieben als von der »kühlen« Logik der Prävention, selbst wenn sie etwas anderes behaupten. Auch in der Praxis gehen Anspruch und Realität auseinander: Die klassischen Strafzwecke, wie sie in den juristischen Lehrbüchern stehen, werden kaum erfüllt – insbesondere, wenn es um Gefängnisstrafen geht. Die Haft soll beispielsweise als »Spezialprävention« wirken, also den Einzelnen vor zukünftigen Taten abschrecken. Doch sie beeinflusst offenbar kaum, ob jemand rückfällig wird. Eine Langzeitstudie im US-Bundesstaat Michigan untersuchte, was mit gut 110 000 Verurteilten in den fünf Jahren nach ihrer Strafe geschah. Dabei schlossen die Forscher zuvor mit Hilfe eines statistischen Verfahrens sonstige Einflussfaktoren aus, die neben dem Strafmaß ebenfalls auf die Rückfallrate einwirkten. Das Ergebnis war ernüchternd: Auf Bewährung Verurteilte begingen später nicht mehr oder weniger Gewaltverbrechen als jene, die Zeit hinter Gittern verbüßten. Anders gesagt: Eine harte Strafe brachte nicht mehr als eine milde.

Vereinzelte Studien bescheinigen der Haft gar eine »kriminogene« Wirkung, das heißt: Gefangene verübten nach ihrer Entlassung eher mehr Straftaten. »Haftstrafen können künftige Verbrechen kaum verhindern. Gefängnisse können sogar den gegenteiligen Effekt haben: Insassen lernen effektive Tatstrategien voneinander«, schreibt der wissenschaftliche Dienst des US-Justizministeriums. Die wenigen Studien, die tatsächlich einen Rückgang von Straftaten maßen, betrafen meist Anstalten mit einem soliden Wiedereingliederungsprogramm. Eine Einschränkung gibt es dabei: Die Daten beziehen sich auf die (deutlich strengeren) US-amerikanischen Gefängnisse. Möglicherweise erfüllen deutsche Anstalten ihre Mission besser – das ist jedoch bislang kaum erforscht. Hier zu Lande wird knapp die Hälfte der Insassen in den drei Jahren nach Entlassung rückfällig.

Auch die Idee einer »Generalprävention«, laut der die Angst vor Strafe generell Verbrechen vorbeugt, ist für Gefängnisstrafen erstaunlich schlecht belegt. Wie kann das sein? »Gefangene berichten, dass sie gar nicht an die Möglichkeit von Gefängnis dachten, während sie ihre Tat verübten«, schreibt der Sozialpsychologe John Darley. Das deckt sich mit dem Ergebnis einer Interviewstudie des Ökonomen David Anderson mit knapp 300 Gefangenen: 76 Prozent sahen bei ihren Taten kaum ein Risiko, erwischt oder bestraft zu werden, in der Gruppe der Gewaltverbrecher waren es gar 89 Prozent.

Das mag zunächst erstaunlich wirken. Verständlicher wird es, wenn man bedenkt, dass viele Gefangene eine Vorgeschichte mit Alkoholmissbrauch oder Sucht haben – drei von fünf waren es in einer deutschen Stichprobe unter jungen männlichen Gefangenen, die der Psychologe Denis Köhler mit seiner Arbeitsgruppe untersuchte. Hinzu kommen eskalierende Gruppendynamiken unter jungen Männern. Auch psychische Erkrankungen spielen eine Rolle; das Team entdeckte bei vier von fünf Gefangenen diverse Verhaltensstörungen. Anders gesagt: Die meisten Straftaten entstehen eben nicht nach einer sorgfältigen Abwägung von Gefahren und Nutzen, sondern eher impulsiv, aus dem Bauch heraus. »Die monetären und sozialen Kosten von langen Haftstrafen sind hoch«, resümiert John Darley. Trotzdem gibt es kaum Hinweise, dass sie die Allgemeinheit stärker schützen würden.

Dafür sind die negativen Folgen der Haftanstalten umso eindrücklicher: Gefangene haben ein höheres Risiko, sich mit HIV und Tuberkulose anzustecken, nehmen sich häufiger das Leben oder werden Opfer von sexuellen Übergriffen. Die schwersten Probleme würden sich oft erst zeigen, nachdem die Gefangenen wieder freikommen, schreibt der Sozialpsychologe Craig Haney von der University of California in Santa Cruz. Er erklärt das mit einer übermäßigen Anpassung an den Alltag hinter Gittern: Über Jahre würden andere entscheiden, wann die Insassen ins Bett gehen, aufstehen, was sie essen oder wie lange sie telefonieren. »Sie fühlen sich infantilisiert durch diesen Kontrollverlust in den banalsten Aspekten ihres Lebens«, berichtet Haney. In der Folge würde ihre Eigeninitiative oft deutlich abnehmen – vergleichbar mit dem so genannten Hospitalismus bei Menschen, die lange Zeit in der Psychiatrie verbracht haben. Gerade jene Gefangenen, die sich besonders gut an das Knastleben anpassen, so Haney, hätten später die größten Probleme, wenn sie wieder in Freiheit kämen. Dem Klischee nach sind Gefangene »schwere Jungs« und »hart im Nehmen«, doch scheint das Gegenteil wahr zu sein: »Viele Insassen kommen aus sozial und ökonomisch benachteiligten Gruppen und haben als Kinder und Erwachsene widrige und traumatische Erfahrungen durchlebt«, so Haney.