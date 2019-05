Astrophysik: Streit um Galaxie ohne Dunkle Materie

Ist das also der Todesstoß für MOND, der Alternative zur Dunklen Materie? Im Gegenteil, meinen Anhänger von Milgroms Hypothese. Der Fund der Galaxien bestätige genau die Vorhersagen ihrer Theorie, man müsse sie nur richtig anwenden. Zwei gegnerische Parteien, ein Resultat, und beide feiern den Erfolg – das kennt man sonst nur vom Wahlabend.

Die Kontroverse zeigt in jedem Fall, wie knifflig die Beobachtungen sind, auf die sich van Dokkums Team stützt. Schon die Entdeckung von DF2 hatte 2018 Kritiker auf den Plan gerufen. Sie monierten die geringe Datengrundlage, auf der die Forscher ihre Schlüsse gezogen hatten: Um die Bewegung der Sterne in DF2 zu ermitteln, mussten sie sich auf zehn so genannte Kugelsternhaufen verlassen, welche die ferne Welteninsel umkreisen. Die Galaxie und ihre Begleiter sind allerdings so weit entfernt, dass man einzelne ihrer Sterne nur mit den weltgrößten Teleskopen ausmachen kann.

Auf die Geschwindigkeitsverteilung kommt es an

Die Astronomen verwendeten das Zehn-Meter Keck-Teleskop auf Hawaii, um aus dem Lichtspektrum die Bewegung der Kugelsternhaufen zu ermitteln und daraus auf die Bewegung der restlichen Sterne zu schließen. Doch nicht nur war die Zahl der Sternhaufen recht gering. Zweifler fragten auch, ob die Bewegung der Kugelsternhaufen repräsentativ für die der restlichen Sterne der Galaxie sei. Schließlich gehören Kugelsternhaufen nicht zur eigentlichen Sternpopulation einer Galaxie, sie umgeben sie vielmehr in einem ausgedehnten »Halo«.

Laden... © P. van Dokkum (Yale University)/STScI/ACS (Ausschnitt) Himmelskarte | Auf einer Übersichtskarte des Dragonfly Telephoto Array des Keck-Observatoriums sind sowohl die Galaxie DF2 als auch ihre Schwester DF4 zu sehen. Beide enthalten nach Einschätzung von Forschern keine Dunkle Materie.

Van Dokkum und seine Kollegen lassen den Einwand nicht gelten. Diese Zweifel seien mittlerweile ausgeräumt, berichteten die Forscher Anfang 2019 in einem ebenfalls in »Astrophysical Journal Letters« veröffentlichten Artikel. Nachdem die Gruppe die Messungen wiederholt und dabei auch weitere Sterne der Galaxie mit einbezogen hatte, bestätigte sich ihr ursprüngliches Resultat.

Im Wesentlichen interessieren sich die Forscher bei ihren Messungen für die so genannte Geschwindigkeitsdispersion der Sterne in DF2. So bezeichnen Fachleute die Verteilung der Sterngeschwindigkeiten in einer Galaxie um den Mittelwert. Sie erlaubt Rückschlüsse auf die Menge an Dunkler Materie, da diese zusätzlich die Sterne zusätzlich beschleunigt, sie führt also zu einer größeren Streuung der Geschwindigkeiten.

Im Fall der Dunklen-Materie-freien Galaxie DF2 liege die Streuung bei nur 7 bis 8 Kilometern pro Sekunde, schreiben von Dokkum und sein Team. Das sei weniger als die Hälfte des Werts, den Dunkle-Materie-reiche Galaxien typischerweise erreichen: »Unsere Studie bestätigt, dass DF2 weit weniger Dunkle Materie enthält als erwartet und vielleicht auch überhaupt keine«, schreiben die Autoren.