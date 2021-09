Stubentiger: Wie Katzen ihr Fellmuster kriegen

Das Gen »Dickkopf 4« – anders als der Name nahelegt, wurde diese Genfamilie nicht bei Katzen, sondern bei Krallenfröschen entdeckt – steht demnach ganz am Anfang der Streifenbildung getigerter Katzen. Es codiert ein Protein, das in die Signalwege von Zellen eingreift. Im weiteren Verlauf der Streifenentwicklung verlagert sich die Bildung des DKK4-Proteins immer mehr auf einzelne Zellen der Streifenregion – bis es nur noch in jenen Zellen auftaucht, die später dunkle Haare bilden. Einen weiteren Hinweis auf die Bedeutung von »Dickkopf 4« entdeckte die Arbeitsgruppe in einer Mutation dieses Gens. Ist es nämlich durch eine Veränderung unbrauchbar, ist die Katze nicht getigert, sondern »getickt«. Solche Katzen haben zwar die Gesichtsmarken getigerter Katzen, jedoch kein Fellmuster. Bei ihnen erscheint das Fell lediglich an einigen Stellen heller oder dunkler, weil die individuellen Haare gestreift sind.