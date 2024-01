Tardigrada: Warum Bärtierchen praktisch unzerstörbar sind

Exklusive Übersetzung aus

Die winzigen Bärtierchen sind gleich in dreierlei Hinsicht berühmt: für ihr charmantes, pummeliges Äußeres, für ihre entzückenden Namen – im Deutschen sind die auch als »Wasserbären« bekannt – und für ihre erstaunliche Widerstandsfähigkeit angesichts von Bedrohungen, die vom Vakuum des Weltraums bis zu Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt reichen. Jetzt haben Wissenschaftler einen Schlüsselmechanismus hinter der Fähigkeit der Tierchen identifiziert, selbst den widrigsten Bedingungen zu trotzen – eine Art molekularen Schalter, der einen widerstandsfähigen Ruhezustand auslöst.

Die Forschung begann, als der Studienautor Derrick Kolling, Chemiker an der Marshall University, aus einer Laune heraus ein Bärtierchen in eine Maschine steckte, die »freie Radikale« oder Atome mit ungepaarten Elektronen aufspürt. Dabei stellte er fest, dass solche Atome auch in dem Tierchen produziert wurden. Dieser Befund ist erst einmal nicht überraschend, denn die normalen Stoffwechselprozesse eines Tieres sowie Umweltstressoren wie Rauch und andere Schadstoffe erzeugen freie Radikale in den Zellen.

Wenn sie sich ansammeln, schnappen sich freie Radikale – vor allem reaktive Formen von Sauerstoff – Elektronen aus ihrer Umgebung, um in einem als Oxidation bekannten Prozess Stabilität zu erlangen. Dabei schädigen Radikale Zellen und Verbindungen wie DNA und Proteine. In kleinen Mengen können freie Radikale jedoch als Signalmoleküle fungieren, erklärt Studienautorin Leslie Hicks, Chemikerin an der University of North Carolina in Chapel Hill. Ihre Laborstudien zeigen, wie diese Atome das Verhalten einer Zelle beeinflussen, indem sie sich an eine Vielzahl von Proteinen anheften und diese ablösen.