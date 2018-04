Eigentlich sind Teleskope auf dem Mond nicht neu: Die Astronauten John Young und Charles Duke errichteten ein Teleskop mit einem 7,5 Zentimeter großen Spiegel, mit dem sie Aufnahmen von Sternhaufen, Gasnebeln und der Großen Magellanschen Wolke auf Fotoplatten brachten. Doch das Ende des Apollo-Programms 1972 sowie das beginnende Zeitalter der um die Erde kreisenden Teleskope beendete diese kurze Episode lunarer Astronomie. Dabei blieb der Mond für viele Forscher das nächste logische Ziel, bis heute.

In den letzten Jahrhunderten wanderten Teleskope immer höher hinaus, weg von dem Streulicht der Städte, weg von Straßen, Autos und allen anderen menschlichen Strahlungsquellen. Die weltgrößten Teleskope stehen heute in den ungastlichsten Gegenden der Erde: in den trockensten Wüsten, auf kilometerhohen Vulkanbergen oder in der Antarktis. Aber noch immer sind nicht alle Störquellen ausgeschaltet; neben der Atmosphäre ist das der Strahlungsgürtel der Erde, der beständig störende Radiosignale aussendet und so einen Teil der kosmischen Signale blockiert.

Astronomische Beobachtungen auf dem Mond sind seit Jahrzehnten für viele Sternforscher ein Traum, der derzeit so realistisch erscheint wie lange nicht mehr. Denn fast alle Raumfahrtmächte fokussieren sich derzeit wieder auf den Erdtrabanten. Allein in den vergangenen zehn Jahren starteten zehn Raumsonden aus vier Ländern zu ihm. 2013 landete mit dem chinesischen Jadehasen der erste robotische Mondrover seit vier Jahrzehnten. Derweil werden die Mondpläne immer ambitionierter: Die NASA plant eine Raumstation am Mond, der ESA-Chef spricht von einem Dorf, und chinesische Forscher von einer Mondbasis. Es scheint daher fast sicher: Schon bald werden wieder Menschen auf dem Mond landen.

»Bei einer Mondmission darf nicht ein lunares Teleskop fehlen, das dazu geeignet wäre, eine der wichtigsten Fragen der Menschheit zu beantworten: Was sind unsere kosmischen Ursprünge?« (Joseph Silk)

Viele Astronomen beobachten diese Entwicklungen mit Wohlwollen, hatten Raumfahrtagenturen den Mond doch nach 1972 weitgehend links liegen gelassen. Doch sie beobachten auch eine Parallele zu den 1960er Jahren, als der Flug zum Mond zunächst vor allem politisch motiviert wurde: »Diese Initiativen [zum Mond zurückzukehren] sind eher technisch und ökonomisch als wissenschaftlich«, schreibt der US-Astronom Joseph Silk im Januar 2018 in einem Kommentar beim Magazin »Nature«. »Wenn wir nicht heute damit anfangen, wird dabei ein wichtiges Detail fehlen – ein lunares Teleskop, das dazu geeignet wäre, eine der wichtigsten Fragen der Menschheit zu beantworten: Was sind unsere kosmischen Ursprünge?«