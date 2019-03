Naturkatastrophen: Trifft der nächste Tsunami China?

Die geringere Wassertiefe in weiten Teilen des Meers dämpft Tsunamiwellen – wie genau, ist aber noch unbekannt. Auch die kurzen Strecken über das Meeresgebiet haben Auswirkungen. So kam 2016 eine Arbeitsgruppe um Adam Switzer, ebenfalls von der Nanyang Technology University in Singapur, in »JGR Solid Earth«zu dem Ergebnis, dass lokal unterschiedlich starke Hebungen und Senkungen entlang der gebrochenen Verwerfung erhebliche Auswirkungen auf die Wellenhöhe an einzelnen Küstenbereichen haben. Das Südchinesische Meer ist zu klein, als dass sich diese Effekte komplett verlaufen würden. Das jedoch nehmen Tsunamimodelle normalerweise an. Deswegen könnten, so die These des Teams, die Wellen an manchen Küstenabschnitten niedriger ausfallen, an anderen womöglich aber deutlich höher.

Wie gefährlich ist der Manilagraben wirklich?

Nicht zuletzt basiert das Worst-Case-Szenario auf der Annahme, dass die gesamte Verwerfung von Taiwan bis an die Westküste der Philippinen in einem Stück bricht – dass sich also die gesamte Länge der Verwerfung über hunderte Kilometer in einem einzigen Ruck verschiebt. Das aber ist keineswegs gesagt. Wahrscheinlicher ist, dass nur ein Teil der Störungszone bebt, wie das in vielen anderen Regionen der Welt der Fall ist. Entsprechend kleiner wären die Wellen und damit die Schäden.

Das Verhalten der Verwerfung einzuschätzen, ist aus gleich zwei Gründen schwierig. Zum einen erlauben die lückenhaften historischen Daten bisher keine gesicherten Aussagen darüber, wie viel Zeit im Durchschnitt zwischen zwei wirklich großen Beben vergeht. Zum anderen gibt es keine andere vergleichbar aufgebaute Subduktionszone, die die Experten für eine Vorhersage als Vergleich heranziehen könnten. Der Manilagraben verdankt seine geschwungene Form dem Umstand, dass Nord- und Südende der Plattengrenze an Störungszonen praktisch angenagelt sind – während in der Mitte die Insel Luzon mit etwa neun Zentimetern pro Jahr nach Westen drängt. Ob so eine eingedellte Subduktionszone tatsächlich Erdbeben vergleichbar jenen vor Sumatra oder Japan produziert, scheint unklar zu sein.

Doch auch deutlich kleinere Wellen haben durch den ansteigender Meeresspiegel infolge des Klimawandels, durch absinkendes Land insbesondere unter großen Ballungszentren und durch die flache Topografie vieler Küsten in der Region das Potenzial, schwere Zerstörungen anzurichten. Zusätzlich wächst die Bevölkerung in flutgefährdeten Küstengebieten überproportional – in China zum Beispiel doppelt so schnell wie im Landesdurchschnitt.

Während die Küsten der Region Sturmfluten gewohnt sind, ist unklar, wie sich ein Tsunami auswirken würde. Das neu eingerichtete Tsunamizentrum gibt den Anrainerstaaten zwar eine frühe Warnung; wie effektiv diese ist, hängt allerdings von den lokalen Gegebenheiten ab. So vermeldeten offizielle Stellen bei den beiden Tsunamis in Indonesien 2018 zwar rechtzeitig die Gefahr; Fehlentscheidungen der lokalen Behörden und Probleme bei der Kommunikation führten aber dazu, dass trotzdem hunderte Menschen starben. Und auch wenn die Warnungen funktionieren – durch die immensen Schäden in einer der bevölkerungsreichten und wirtschaftlich wichtigsten Regionen der Welt hätte ein großer Tsunami im Südchinesischen Meer nicht nur für die beteiligten Staaten schwere Konsequenzen, sondern würde seine Schockwellen um die ganze Welt senden.