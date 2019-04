Mondlandung: Israelische Mondsonde Beresheet zerschellt

Lange Gesichter kurz nach 21:30 Uhr MESZ im Kontrollzentrum der Raumsonde Beresheet bei der israelischen Raumfahrtfirma SpaceIL: Eigentlich sollte die Sonde in diesen Minuten kontrolliert auf dem Erdtrabanten aufsetzen. Aber stattdessen bohrte sich Beresheet mit hoher Geschwindigkeit in die Mondoberfläche, der Funkkontakt riss schlagartig ab. Schnell stand damit fest, dass die Landung gescheitert war und ein kleiner neuer Krater auf dem Mond entstanden ist.

Laden... © SpaceIL (Ausschnitt) Eines der letzten Bilder von Beresheet vor dem Crash | Kurz vor dem Zerschellen auf der Mondoberfläche am 11. April 2019 übertrug die israelische Mondsonde Beresheet dieses Bild der zerklüfteten Landschaft unseres Trabanten.

Beresheet – der Name stammt aus dem Althebräischen und bedeutet: am Anfang – war am 22. Februar 2019 an Bord einer Falcon-9-Trägerrakete als Beifracht gestartet und umkreiste zunächst mehrmals die Erde auf immer weiteren Umlaufbahnen. Am 4. April gelang der Eintritt in einen Orbit um den Erdtrabanten, der durch Schubmanöver des Bordantriebs immer näher an die Mondoberfläche herangeführt wurde. Am 11. April sollte das überwiegend mit Spenden finanzierte Unternehmen seinen krönenden Abschluss mit einer weichen Landung im Mare Serenitatis finden.

Der Landeanflug begann um 21:11 Uhr MESZ mit einem Schubmanöver des Bordantriebs in 22 Kilometer Höhe über dem Mondboden und sollte um 21:25 Uhr mit dem sanften Aufsetzen auf dem Erdtrabanten enden. Anfangs schien alles glattzugehen, Beresheet hielt sich exakt an die komplexe Choreografie. Während der Live-Übertragung via Internet wurden die wichtigsten Parameter der Sonde eingeblendet. Mit ihnen ließ sich verfolgen, wie die Sonde der Mondoberfläche immer näher kam und ihre relative Geschwindigkeit zu ihr immer geringer wurde.

Erste Hinweise auf Probleme tauchten um 21:21 Uhr auf, als die Telemetrie aussetzte, also keine Daten mehr ankamen, die Auskunft über den technischen Zustand der Sonde boten. Die Ursache war einer der Messsensoren für die Lage und Ausrichtung der Sonde, eine »Inertial Measurement Unit« – sie hatte sich neu gestartet. Die Telemetrie erschien wieder, aber einer der Indikatoren zeigte eine zu hohe vertikale Geschwindigkeit von rund 120 Metern pro Sekunde (432 Kilometern pro Stunde) relativ zum Mondboden an.