Botswana: Ursache des Elefantensterbens wohl gefunden

Auch die Experten in Botswana selbst entwickeln nun solche Theorien. »Wir haben in Bezug auf die offenen Fragen Hypothesen, an denen wir im Moment arbeiten. Diese basieren auf der Verhaltensökologie der Elefanten und anderer Tierarten in dieser Gegend«, sagt Mmadi Reuben. So verweist der Veterinär darauf, dass der Elefant das einzige Tier sei, das unter der Wasseroberfläche trinke. »Der Elefant kann auch am Schwemmsand saugen. Dort vermehren sich Zyanobakterien besonders stark«, erläutert Reuben.

Wurde den Elefanten in Botswana also die besonderen Fähigkeiten ihrer Rüssel zum Verhängnis? Noch ist das nur eine Hypothese. »Wir müssen diese Ideen jetzt analysieren und dann Strategien entwickeln, wie solche Vorfälle in Zukunft verhindert werden können«, sagt Reuben.