Ursprung der Schlangen: Älteste Schlange war gar keine

Der Ursprung und die Verwandtschaftsbeziehungen der ersten Schlangen sind unsicher: Wann verloren sie ihre Beine? Kam die Urform aus dem Meer, oder war eine landlebende Ureidechse Stammvater der Schlangen? Der Stand der Forschung ändert sich hier schnell, denn immer wieder finden sich neue, alte Fossilien mit Merkmalen, die nicht zu den gerade aktuellen Hypothesen passt. So war 2015 ein zweibeiniger vermeintlicher Schlangen-Stammvater gefunden worden, der vor 128 Millionen Jahren gelebt hatte. Etwas später tauchte dann mit 146 Millionen Jahren die noch ältere »Urschlange« Tetrapodophis amplectus auf, die vier eher kümmerliche Extremitäten trug. Tetrapodophis verdient den Titel »ältestes Schlange« aber gar nicht, mischt sich jetzt ein weiteres Team ein: Das Tier war demnach gar keine Schlange.

Gründe für ihre Gegenposition zur ursprünglichen Einstufung des Fossils als Schlange haben die Forscher im Fachblatt »Journal of Systematic Palaeontology« veröffentlicht. Im Wesentlichen sind Details der Anatomie und Morpholgy des Sensationsfundes von 2015 schlicht falsch interpretiert worden, sagt der Leiter der neuen Studie, der Paläontologe Michael Caldwell von der University of Alberta in Kanada. In Wirklichkeit handele es sich nicht um eine Urform der Schlangen, sondern um einen Vertreter einer Gruppe ausgestorbener Eidechsen, den Dolichosauridia der Kreidezeit.

Auch die Stellung dieser ausgestorbenen Dolichosauridia ist in der Fachwelt stark umstritten: Sie gehören wie Leguane, Schleichen, Skins und Geckos sowie eben die echten Schlangen zu den Schuppenkriechtieren, sind aber sicher keine Urform der heute extremitätenlosen Schlangen. Somit liegt Tetrapodophis amplectus auf einem unspektakulären Seitenast der Entwicklung – obwohl das Tier mit seinen vier verkümmerten Anhängseln genau so aussah, wie sich Biologen eine Übergangsform von einer landlebenden Ureidechse zur Schlange vorgestellt hatten. Der Fossilfund wäre »eine echt bedeutende Entdeckung gewesen – wenn man die Anatomie des Tieres nur korrekt interpretiert gehabt hätte«, bedauert Caldwell in einer Pressemitteilung.