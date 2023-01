Lebenslauf: Ich bin nicht mehr so, wie ich mal war

Was charakterisiert Menschen über einen längeren Zeitraum? Selbstauskünften zufolge zählen dazu nicht etwa das Aussehen oder die Persönlichkeit. Vielmehr erscheinen vor allem Überzeugungen stabil. Die Intelligenz dagegen halten wir für veränderbarer, als sie eigentlich ist. Das berichtet der britische Psychologe Adrian Furnham gemeinsam mit einer Kollegin aus den USA in der Fachzeitschrift »Acta Psychologica«.

Die beiden werteten Angaben von rund 500 Erwachsenen aus mehreren europäischen Ländern aus, davon fast alle berufstätig. Mehr als 85 Prozent von ihnen gaben an, sie hätten sich in den vergangenen zehn Jahren sehr verändert. Am wenigsten galt das für Überzeugungen: Nicht einmal jeder zweite Befragte fand, sich in dieser Hinsicht verändert zu haben. Mehr als 70 Prozent hingegen attestierten sich jeweils merkliche Veränderungen in Sachen Gewohnheiten, Aussehen, emotionale Intelligenz, Selbstvertrauen und Gesundheit. Einen allgemeinen Wandel der Persönlichkeit wollte immerhin mehr als jeder Zweite bei sich beobachtet haben.

Wer über eigene Veränderungen berichtete, urteilte tendenziell auch ähnlich über andere Erwachsene. Zum Vergleich sollten sie angeben, wie viel sich im Mittel die Körpergröße verändert, ein äußerst stabiles Merkmal. Wie erwartet sahen die Befragten hier die geringste Veränderung – allerdings nur wenig mehr bei religiösen Überzeugungen. An dritter und vierter Stelle folgten Pünktlichkeit und Rauchen, eine Gewohnheit, die viele Menschen aufgeben, sobald sie Kinder bekommen.