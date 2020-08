Raumfahrt: Vier Orte, die sich mehr lohnen als der Mars

Die auf Bildern sichtbaren Furchen gehen wahrscheinlich auf Gezeiteneffekte zurück, welche die Kruste aufbrechen. Dabei entstehen Geysire, die immer wieder Wasserdampf ins All pusten, angetrieben von heißen Quellen in der Tiefe. Mit der Zeit haben Minerale die Gräben rötlich verfärbt, was Europa sein besonderes Aussehen verleiht.

Laden... © NASA/JPL-Caltech/SETI Institute (Ausschnitt) Jupitermond Europa

Exobiologen halten die Thermalquellen unter dem Eis für ein mögliches Habitat außerirdischer Mikroben. Entsprechend hoch steht Europa auf der Prioritätenliste der NASA: Sie will Mitte der 2020er Jahre eine neue, milliardenschwere Sonde zu dem Jupitermond schicken, den »Europa Clipper«. Er soll große Ellipsen um den Jupiter ziehen und dabei alle paar Wochen in geringem Abstand an Europa vorbeifliegen.

Aus Sicht von Planetologen hätte die Mission ruhig noch etwas ambitionierter ausfallen dürfen: So waren immer wieder auch Sonden im Gespräch, die in eine Umlaufbahn um den Mond einschwenken. Das würde die Mission jedoch deutlich aufwändiger machen. Denn im Magnetfeld des Jupiters sausen große Mengen geladener Teilchen umher. Sie erfordern daher besonders robuste Elektronik und eine schlaue Missionsplanung, wenn man dauerhaft in der Nähe des Gasriesen bleiben will, was für einen Europa-Orbiter nötig wäre. Eine Sonde, die lang gezogene Ellipsen um Jupiter fliegt, lässt sich dagegen einfacher realisieren.

Manche Wissenschaftler träumen auch von einem Landemodul. Zwischenzeitlich sah es so aus, als könnte die ESA solch einen kleinen Roboter zu Europa Clipper beisteuern. Um diesen Plan ist es mittlerweile jedoch still geworden. Stattdessen erwägt die NASA nun eine Folgemission, bei der die Landung auf Europa im Mittelpunkt steht. Das Vorhaben scheint jedoch keine hohe Priorität zu haben. Zuletzt hat es die NASA auf die lange Bank geschoben. Wohl auch deshalb, weil die Entwicklung am federführenden Jet Propulsion Laboratory in Pasadena mit den Arbeiten am neuen Mars-Rover konkurriert hätte.

3. Titan

Eine der Sternstunden der europäischen Raumfahrt fiel auf den 14. Januar 2005: Die Cassini-Begleitsonde »Huygens« setzte sanft auf dem Saturnmond Titan auf und funkte bald darauf Bilder und Messdaten zur Erde. Sie zeigen eine bizarre Welt, die in Sachen Exotik wohl ihresgleichen sucht im Sonnensystem.

Titan hat eine stattliche Atmosphäre, die zu 98 Prozent aus Stickstoff besteht. Daneben ist Methan allgegenwärtig. Wegen der extrem niedrigen Temperaturen kondensiert das Gas zu einer Flüssigkeit. Entsprechend ist Titan der einzige bekannte Himmelskörper abseits der Erde, auf dem es regnet. Daneben gibt es Methanseen und Methanflüsse, die in Senken aus steinfestem Wassereis vor sich hin schwappen. Möglicherweise existiert unter der eisigen Oberfläche sogar flüssiges Wasser.

Laden... © ESA/NASA/JPL/University of Arizona (Ausschnitt) Im Anflug auf die Titanoberfläche | Während des Abstiegs durch die dichte Atmosphäre des Saturnmonds Titan konnte die europäische Landesonde Huygens zahlreiche Bilder der Oberfläche aufnehmen. Sie wurden hier zu einem Fisheye-Bild verarbeitet. Die hellen Gebiete bestehen aus steinhartem Wassereis, in den dunklen Regionen haben sich organische Verbindungen angesammelt.

Entsprechend regt der Himmelskörper seit Langem die Fantasie von Ingenieuren an. Geradezu legendär ist der Vorschlag, ein kleines Boot auf einem der Methanseen auszusetzen. Am Ende war das wohl doch zu riskant – oder zu teuer. Die Mission, die ebenfalls einen Besuch beim Eismond Enceladus vorgesehen hätte, wurde 2009 aufs Abstellgleis geschoben. Stattdessen wählte die NASA eine ambitionierte Jupitermission aus, die bald darauf in überschaubarere Vorhaben zerfiel: Neben Europa Clipper ist daraus auch die Jupitersonde JUICE der ESA hervorgegangen.

Immerhin will die NASA nun Ende der 2020er Jahre eine kleinere Mission zum Titan schicken: »Dragonfly« wird im Wesentlichen aus einem Quadrocopter bestehen, der den Mond nach der Landung aus der Luft erkunden soll.

Laden... © NASA/JPL/Space Science Institute (Ausschnitt) Enceladus | Die bewegte Oberfläche des Saturnmonds deutet darauf hin, dass er eine heftige geologische Vergangenheit und vielleicht eine ebensolche Gegenwart hat.

4. Uranus und Neptun

Weit hinter Jupiter und Saturn ziehen zwei eisige Gaskugeln ihre Bahnen. Aus Sicht von Wissenschaftlern zählen Uranus und Neptun zu einer eigenen Planetenklasse: den Eisriesen, die im Inneren vor allem aus Wasser, Methan und Ammoniak bestehen. Allzu viel weiß man nicht über sie – dabei sind etwas kleinere Eisriesen, so genannte Mini-Neptune, vermutlich die häufigste Planetenspezies im Weltall.

Bisher hat erst eine einzige Raumsonde Uranus und Neptun aus der Nähe gesehen: Voyager 2 raste Ende der 1980er Jahre mit großer Geschwindigkeit an den beiden Planeten vorbei. Forscher werben seit Langem für einen oder zwei getrennte Orbiter, die sich die beiden bläulichen Kugeln aus der Nähe anschauen, über einen längeren Zeitraum hinweg und mit modernen wissenschaftlichen Instrumenten. Teil einer solchen Mission könnte sein, eine Art Boje in der Atmosphäre der Eisriesen zu versenken. So ließe sich vielleicht ergründen, wie es in ihrem Inneren aussieht. Denkbar sind hier so exotische Sachen wie vom Himmel fallende Diamanten und eine neue molekulare Struktur von gefrorenem Eis.

Laden... © NASA/JPL-Caltech (Ausschnitt) Uranus im sichtbaren Licht

Bisher gibt es jedoch keine definitiven Pläne für eine derartige Mission. Sollte sie irgendwann Realität werden, gäbe es noch einen schönen Bonus: Die Sonde könnte immer wieder am Neptunmond Triton vorbeifliegen, einem der faszinierendsten Himmelskörper des äußeren Sonnensystems. Er ist größer als Pluto und von einer zerklüfteten Eiskruste überzogen, die vielerorts von geologischen Kräften und Meteoriteneinschlägen aufgesprengt wurde.

Wie Europa und Enceladus scheint Triton durch Geysire immer wieder Stickstoff ins All zu pusten. Triton ist noch in anderer Hinsicht besonders: Er umrundet Neptun entgegen dessen Drehrichtung. Forscher vermuten daher, dass es sich um einen Himmelskörper aus dem frostigen Kuipergürtel handelt, den Neptun irgendwann in ferner Vergangenheit eingefangen hat.